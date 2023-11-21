شهدت‭ ‬الأشهر‭ ‬الماضية‭ ‬حملة‭ ‬إنسانية‭ ‬لمقاطعة‭ ‬البضائع‭ ‬الغربية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬وبين‭ ‬العرب‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الاجنبية‭ ‬تضامنا‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬لعبت‭ ‬المقاطعة‭ ‬المستهدفة‭ ‬من‭ ‬المستهلكين‭ ‬دورًا‭ ‬رئيسيًا‭ ‬في‭ ‬إجبار‭ ‬محال‭ ‬تجارية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬بيع‭ ‬منتجات‭ ‬لدول‭ ‬بذاتها‭.‬

ومع‭ ‬انتشار‭ ‬دعوات‭ ‬المقاطعة،‭ ‬انطلقت‭ ‬تطبيقات‭ ‬على‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬تحدد‭ ‬بسهولة‭ ‬بلد‭ ‬المنشأ‭ ‬للتسهيل‭ ‬على‭ ‬المتسوقين،‭ ‬وأصبح‭ ‬هناك‭ ‬سؤال‭ ‬يومي‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬عن‭ ‬المنتجات‭ (‬معنا‭ ‬أم‭ ‬ضدنا‭) ‬وما‭ ‬هو‭ ‬البديل؟

البديل‭ ‬يكون‭ ‬منتجع‭ ‬عربي‭ ‬صناعة‭ ‬محلية‭ ‬100%،‭ ‬بالتأكيد‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬نشاهده‭ ‬من‭ ‬محاولات‭ ‬داعمة‭ ‬للقضية‭ ‬أمر‭ ‬رائع‭ ‬وفعال‭ ‬ولكن‭ ‬الأفضل‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الصحية‭ ‬أن‭ ‬نبحث‭ ‬عن‭ ‬بديل‭ ‬صحي،‭ ‬فهي‭ ‬فرصة‭ ‬جيدة‭ ‬للاستغناء‭ ‬عن‭ ‬المنتجات‭ ‬الغير‭ ‬صحية،‭ ‬فلما‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬بديل‭ ‬إن‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬بديل‭ ‬صحي‭ ‬هو‭ ‬الاختيار‭ ‬الأمثل‭ ‬وخصوصا‭ ‬اذا‭ ‬كان‭ ‬صناعة‭ ‬منزلية‭ ‬نعرف‭ ‬مكوناتها‭ ‬وخصائصها‭.‬

ضرورة‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬المقاطعة‭ ‬بطريقة‭ ‬صحيحة‭ ‬خصوصا‭ ‬مع‭ ‬أولادنا‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬الصغير‭ ‬الذين‭ ‬قد‭ ‬يصعب‭ ‬علينا‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬رغبتهم‭ ‬في‭ ‬الطعام‭ ‬غير‭ ‬الصحي‭.‬

نستطيع‭ ‬استبدال‭ ‬المشروبات‭ ‬الغازية‭ ‬بالعصائر‭ ‬الطبيعية‭ ‬والمياه‭ ‬المنكهة‭ ‬ونكون‭ ‬بذلك‭ ‬نجونا‭ ‬من‭ ‬أذى‭ ‬كبير‭. ‬شطائر‭ ‬البرجر‭ ‬والهوت‭ ‬دوج‭ ‬الدسمة‭ ‬والبيتزا‭ ‬جميعهم‭ ‬يمكن‭ ‬صنعها‭ ‬في‭ ‬المنزل‭ ‬بطرق‭ ‬صحية‭ ‬واشهى‭ ‬والأهم‭ ‬أنها‭ ‬أخف‭ ‬وصحية‭ ‬والفاكهة‭ ‬البديل‭ ‬اللذيذ‭ ‬المليء‭ ‬بالفيتامينات‭ ‬أكثر‭ ‬فائدة‭ ‬من‭ ‬الحلويات‭ ‬التي‭ ‬تدخل‭ ‬أجساد‭ ‬أولادنا‭ ‬وتضرهم‭ .‬

كل‭ ‬ما‭ ‬تشتهون‭ ‬من‭ ‬أطعمة‭ ‬خارج‭ ‬المنزل‭ ‬ستجدون‭ ‬انكم‭ ‬يمكنكم‭ ‬صنع‭ ‬البديل‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬البيت،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استبدال‭ ‬مكونات‭ ‬معينة‭ ‬بخيارات‭ ‬صحية،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬بإمكاننا‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بوجباتنا‭ ‬المفضلة‭ ‬دون‭ ‬التضحية‭ ‬بالذوق‭ ‬أو‭ ‬التغذية‭. ‬إن‭ ‬اختيار‭ ‬البدائل‭ ‬الأكثر‭ ‬صحة‭ ‬لا‭ ‬يفيد‭ ‬صحتنا‭ ‬البدنية‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬يفيد‭ ‬أيضاً‭ ‬صحتنا‭ ‬العقلية،‭ ‬حيث‭ ‬نشعر‭ ‬بتحسن‭ ‬في‭ ‬معرفة‭ ‬أننا‭ ‬نعتني‭ ‬بأجسامنا‭.‬

إذا‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬وداومت‭ ‬عليه‭ ‬فسوف‭ ‬تستطيع‭ ‬تقليل‭ ‬المشكلات‭ ‬الصحية‭ ‬المعروفة،‭ ‬وبالطبع‭ ‬نفقد‭ ‬وزننا‭ ‬الزائد‭ ‬الذي‭ ‬يرتبط‭ ‬بالأمراض‭ ‬المزمنة‭ .‬

يمكن‭ ‬أن‭ ‬تحدث‭ ‬تغييرات‭ ‬صغيرة‭ ‬فرقاً‭ ‬كبيراً‭. ‬جربوها‭.‬