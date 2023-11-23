منذ أن بدأت الأحداث المروعة الأخيرة في أرض فلسطين ونشرات الأخبار تطالع الناس بكثير من المصطلحات والعبارات التي يحتاج بعضها إلى توضيح، ومنها مصطلح « القانون الدولي الإنساني» ولتبسيط الأمر يمكننا القول أن المعنى ينصرف إلى المبادئ والقيم والمعايير التي تحكم سلوك الدول في حالات النزاعات المسلحة، وهنا يجب أن نفهم من التعريف أن ليس للأطراف المتحاربة سواد كانت دولة مقابل دولة، أو حتى دولة مقابل فاعل مادون الدولة أي حركة أو جماعة، أو تنظيم ليس لأي منها مطلق الحرية في استخدام ما يحقق أهدافها العسكرية والشراعية وله جانب مضر بالناي أي بالسكان المدنيين.

- من هنا نفهم أن مصلحة المدنيين وعدم الأضرار بحياتهم وأنشطتهم الطبيعية مقدم على أي عمل قد يحقق كسباً، أو نصراَ لهذا الطرف أو ذاك. من هذه العجالة في شرح وتبيان المعنى العام للمفهوم نخلص إلى نقطة مهمة وهي إلى ماذا يهدف القانون الدولي الإنساني، أو ماهي فائدته بشكل ملموس، وهنا نقول آن هناك ثلاث فوائد رئيسه هي أولاً توفير الحماية الكاملة للاشخاص الذين لا يشاركون في القتال، ثانياً عدم زيادة معناة الأشخاص الذين يتأثرون بالعمليات العسكرية من حيث المأكل، والمشرب وممارسة حياتهم الطبيعية بقدر الإمكان، ثالثاً التأكيد على أن هناك قيوداً لاستخدام القوة العسكرية وأن ليس لطرف من أطراف النزاع الخروج على تلك القيود، أو الأطر. - من المفيد التأكيد على أن القانون الدولي الإنساني ليس شيئ حديث في عمل المنظمات الدولية حيث تعود جذوره إلى أربعينيات القرن الماضي عندما توافقت الدول على مجموعة من المعاهدات وكان عددها في بادئ الأمر أربع اتفاقيات، ومع مرور الزمن تم تعديل وتطوير تلك الاتفاقيات وتنقيحها لتكون معياراً دولياً للسلوكيات التي يجب اتباعها وبالضرورة من قبل الجميع في حال نشوب أي نزاع مسلح في العالم. وهنا نسأل ماهي السلوكيات أو المبادئ التي يجب توخيها عند حدوث أي نزاع مسلح لكي نقول أن القانون الدولي الإنساني يطبق بالفعل؟

- يجب التمييز بين ماهو مدني وبين ماهو عسكري، ويجب أن يكون آي استخدام للقوة في الحدود الدنيا مع ضرورة حماية الأهداف المدنية البشرية والمادية مع أهمية التقليل من أضرار العمليات العسكرية على المرافق والمنشآت المدنية. في الختام من المهم أن نعرف أن هناك قانون دولي إنساني لكن السؤال هو هل يطبق هذا القانون، وكيف؟