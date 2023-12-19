قاربنا‭ ‬على‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬واقترب‭ ‬موسم‭ ‬الإجازات‭ ‬ويخطط‭ ‬بعضنا‭ ‬لقضاء‭ ‬إجازة‭ ‬قصيرة‭.‬

إذا‭ ‬كان‭ ‬سفرنا‭ ‬بالطائرة‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬رحلة‭ ‬صحية‭ ‬فعلينا‭ ‬أن‭ ‬نركز‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يؤثر‭ ‬سلباً‭ ‬على‭ ‬صحتنا،‭ ‬خاصة‭ ‬عند‭ ‬السفر‭ ‬مسافات‭ ‬طويلة‭.‬

‭ ‬دائما‭ ‬نتبع‭ ‬إرشادات‭ ‬السلامة‭ ‬من‭ ‬المضيفين‭ ‬الجويين،‭ ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬نصائح‭ ‬أخرى‭ ‬لا‭ ‬يذكرونها‭ ‬تتعلق‭ ‬بصحتك‭ ‬خلال‭ ‬الرحلة‭ ‬لسفر‭ ‬آمن‭.‬

كن‭ ‬حذرا‭ ‬من‭ ‬إصابتك‭ ‬بالجفاف،‭ ‬فإن‭ ‬نصف‭ ‬الهواء‭ ‬المنتشر‭ ‬في‭ ‬المقصورة‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬الخارج،‭ ‬وعندما‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬ارتفاع‭ ‬أعلى‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬رطوبة‭ ‬كافية،‭ ‬إذا‭ ‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تفكر‭ ‬فيما‭ ‬تأكله‭ ‬وتشربه‭ ‬قبل‭ ‬وأثناء‭ ‬الرحلة؛‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شرب‭ ‬السوائل‭ ‬والفواكه‭ ‬والخضراوات‭.‬

قد‭ ‬تزداد‭ ‬نسبة‭ ‬تعرضنا‭ ‬للجراثيم‭ ‬والفيروسات‭ ‬وذلك‭ ‬للمسافات‭ ‬القريبة‭ ‬داخل‭ ‬مقصورة‭ ‬الطائرة‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬الأسباب‭ ‬الشائعة‭ ‬لإصابتنا‭ ‬بنزلات‭ ‬البرد‭ ‬بعد‭ ‬الرحلة،‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬تناول‭ ‬المكملات‭ ‬الغذائية‭ ‬المعروفة‭ ‬بتقوية‭ ‬المناعة‭ ‬وعند‭ ‬استخدامك‭ ‬الأسطح‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬لمسها‭ ‬بشكل‭ ‬متكرر‭ ‬مثل‭ ‬طاولة‭ ‬الطعام،‭ ‬حزام‭ ‬الأمان،‭ ‬نافذة‭ ‬الطائرة،‭ ‬شاشات‭ ‬المقاعد،‭ ‬عليك‭ ‬بغسل‭ ‬يدك‭ ‬إن‭ ‬أمكن‭ ‬وتعقيمها‭ ‬بالمناديل‭ ‬المعقمة‭.‬

وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬تأثير‭ ‬الضغط‭ ‬الجوي‭ ‬على‭ ‬الأذنين‭ ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬التهاب‭ ‬في‭ ‬الأذن‭ ‬أو‭ ‬دوار‭ ‬الحركة‭ ‬استشر‭ ‬طبيبك‭ ‬المعالج‭ ‬وخذ‭ ‬علاجك‭ ‬أثناء‭ ‬الرحلة‭.‬

واحدة‭ ‬من‭ ‬أخطر‭ ‬المشاكل‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تحدث‭ ‬أثناء‭ ‬السفر،‭ ‬خاصة‭ ‬لمسافات‭ ‬طويلة،‭ ‬هي‭ ‬تخثر‭ ‬الأوردة‭ ‬الدموية،‭ ‬فهي‭ ‬مصدر‭ ‬قلق‭ ‬حقيقي‭ ‬لكثير‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬عند‭ ‬السفر‭ ‬بالطائرة‭ .‬إذ‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬الجلطات‭ ‬الدموية،‭ ‬التي‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬تصيب‭ ‬الساقين‭ ‬خطرة،‭ ‬لذلك‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬نشاطك‭ ‬في‭ ‬الطائرة‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التمدد‭ ‬المنتظم‭ ‬والمشي‭ ‬في‭ ‬ممر‭ ‬مقصورة‭ ‬الطائرة،‭ ‬وذلك‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬كل‭ ‬ساعة‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬المرضى‭ ‬قد‭ ‬يتعرضون‭ ‬لنوبات‭ ‬أثناء‭ ‬الرحلة‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬يشعر‭ ‬بالقلق‭ ‬ومن‭ ‬يصاب‭ ‬باضطراب‭ ‬السفر‭ ‬ومرضى‭ ‬السكري،‭ ‬فعليهم‭ ‬أخذ‭ ‬الأدوية‭ ‬معهم‭ ‬تجنبا‭ ‬لأي‭ ‬تدهور‭ ‬ونظرا‭ ‬لعدم‭ ‬توافرها‭ ‬في‭ ‬الطائرة‭.‬

وأصحاب‭ ‬الهمم‭ ‬ومن‭ ‬يحتاجون‭ ‬مساعدة‭ ‬في‭ ‬المطارات‭ ‬أصبح‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬متوافرا،‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬عليك‭ ‬فعله‭ ‬هو‭ ‬إبلاغ‭ ‬شركة‭ ‬الطيران‭ ‬قبل‭ ‬السفر‭.‬ تصحبكم‭ ‬السلامة‭.‬