بما‭ ‬أننا‭ ‬أشرفنا‭ ‬على‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬فلعلنا‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬أبرز‭ ‬تنبؤات‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭:‬

صدمة‭ ‬كهربائية

وفي‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬ستطلق‭ ‬السيارة‭ ‬الكهربائية‭ ‬المليون‭ ‬في‭ ‬طرقات‭ ‬بريطانيا،‭ ‬بحسب‭ ‬مركز‭ ‬البحث‭ ‬شميدت‭ ‬أوتوميتف‭. ‬وهذا‭ ‬يجعل‭ ‬السوق‭ ‬البريطاني‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬السوق‭ ‬الألماني،‭ ‬في‭ ‬تشغيل‭ ‬السيارات‭ ‬الكهربائية‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬هذا،‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬عاما‭ ‬صعبا‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬صانعي‭ ‬السيارات‭ ‬الكهربائية‭.‬

ففي‭ ‬أواخر‭ ‬2023،‭ ‬جمدت‭ ‬شركات‭ ‬فورد‭ ‬وجنرال‭ ‬موتورز‭ ‬وتسلا‭ ‬خططها‭ ‬لتوسيع‭ ‬إنتاجها‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬الكهربائية‭. ‬وفي‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وصفت‭ ‬شركة‭ ‬مرسيدس‭ ‬بينز‭ ‬سوق‭ ‬السيارات‭ ‬الكهربائية‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬وحشي‮»‬،‭ ‬بسبب‭ ‬حرب‭ ‬الأسعار‭ ‬ومشاكل‭ ‬في‭ ‬خطوط‭ ‬الإمداد‭.‬

الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭ ‬في‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية

الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬سيكون‭ ‬فعالاً‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاتجاهات،‭ ‬ولكن‭ ‬النوع‭ ‬التوليدي،‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص،‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬خاص‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الـ12‭ ‬شهرا‭ ‬المقبلة،‭ ‬حيث‭ ‬سيضفي‭ ‬الطابع‭ ‬الديمقراطي‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬تطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التحويلية‭ ‬الأخرى،‭ ‬ما‭ ‬يسهل‭ ‬تنفيذ‭ ‬النتائج‭ ‬وتفسيرها‭ ‬وإنشاء‭ ‬توصيات‭ ‬مخصصة،‭ ‬وسيتم‭ ‬إنشاء‭ ‬بيانات‭ ‬اصطناعية‭ ‬يمكن‭ ‬استخدامها‭ ‬لتدريب‭ ‬خوارزميات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الطبية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬المساس‭ ‬بخصوصية‭ ‬المريض‭. ‬قد‭ ‬يهمك‭.. ‬علماء‭ ‬يختبرون‭ ‬دواء‭ ‬جديدا‭ ‬لعلاج‭ ‬التهاب‭ ‬اللثة‭ ‬والتطبيقات‭ ‬الأكثر‭ ‬تقدما‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ستكون‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬‮«‬الجينوم‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬استخدامه‭ ‬لتحليل‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭ ‬للمرضى‭ ‬لتشخيص‭ ‬وعلاج‭ ‬الأمراض‭ ‬وإنشاء‭ ‬أدوية‭ ‬مخصصة‭ ‬لأشخاص‭ ‬محددين‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬المستوى‭ ‬الجزيئي‭ (‬يسمى‭ ‬أحيانا‭ ‬الطب‭ ‬الدقيق‭)‬،‭ ‬ويعتقد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬أن‭ ‬النهج‭ ‬الشخصي‭ ‬في‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬أفضل‭ ‬للمرضى‭ ‬واستخدام‭ ‬أكثر‭ ‬كفاءة‭ ‬للموارد‭ ‬الطبية‭ ‬وسيلعب‭ ‬دورا‭ ‬متزايد‭ ‬الأهمية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭. ‬مساعدو‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الافتراضية‭ ‬ومن‭ ‬الاتجاهات‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬سيلعب‭ ‬فيها‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬دورا،‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬بـ«مساعدي‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الافتراضي‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للمساعدين‭ ‬الافتراضيين‭ ‬وروبوتات‭ ‬الدردشة‭ ‬مساعدة‭ ‬الأطباء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬المشورة‭ ‬بشأن‭ ‬العلاج‭ ‬والتشخيص‭ ‬والأدوية،‭ ‬ويمكنهم‭ ‬أيضا‭ ‬مساعدة‭ ‬المرضى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الإجابة‭ ‬على‭.‬

ألعاب‭ ‬البلوكتشين‭ ‬والعالم‭ ‬الافتراضي‭ ‬‮«‬الميتافيرس‮»‬

من‭ ‬المتوقع‭ ‬أيضاً‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬ألعاب‭ ‬العالم‭ ‬الافتراضي‭ (‬metaverse‭) ‬وألعاب‭ ‬الويب‭ ‬الثالث‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إنشاؤها‭ ‬بواسطة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬نمواً‭ ‬كبيراً‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2024؛‭ ‬وتوقع‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬London‭ ‬Real‭ ‬Ventures‭- ‬أن‭ ‬نشهد‭ ‬تقنياتٍ‭ ‬ثوريةً‭ ‬تدمج‭ ‬بين‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والويب‭ ‬الثالث‭ (‬web3‭).‬

تحسين‭ ‬أداء‭ ‬الروبوتات

نظرًا‭ ‬لتطور‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يرتفع‭ ‬مستوى‭ ‬ذكاء‭ ‬الروبوتات‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬تطور‭ ‬في‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التعلم‭ ‬واتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬والتفاعل‭ ‬مع‭ ‬البيئة‭. ‬ستكون‭ ‬الروبوتات‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬مهام‭ ‬معقدة‭ ‬بمهارة‭ ‬وكفاءة‭ ‬عالية،‭ ‬مما‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬العمليات‭ ‬وزيادة‭ ‬الإنتاجية‭ ‬في‭ ‬الصناعات‭ ‬المختلفة‭.‬

تقنيات‭ ‬التعلم‭ ‬العميق

يعد‭ ‬التعلم‭ ‬العميق‭ ‬واحدًا‭ ‬من‭ ‬أحدث‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬ستستخدم‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬شبكات‭ ‬عصبية‭ ‬اصطناعية‭ ‬متعددة‭ ‬الطبقات‭ ‬لتحليل‭ ‬وفهم‭ ‬البيانات‭ ‬الضخمة‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬دقة‭ ‬وفعالية‭. ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتطور‭ ‬التعلم‭ ‬العميق‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬ليصبح‭ ‬قادرًا‭ ‬على‭ ‬تحليل‭ ‬الصور‭ ‬والنصوص‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬الأصوات‭ ‬بنسبة‭ ‬دقة‭ ‬أعلى،‭ ‬مما‭ ‬يمكنه‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬تطورات‭ ‬هائلة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬مثل‭ ‬التشخيص‭ ‬الطبي‭ ‬وتحليل‭ ‬البيانات‭ ‬وتطوير‭ ‬التطبيقات‭ ‬الذكية‭.‬