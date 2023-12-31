بما أننا أشرفنا على نهاية عام 2023، فلعلنا نتحدث عن أبرز تنبؤات في المجال الذكاء الاصطناعي في عام 2024:
صدمة كهربائية
وفي الربع الأول من العام المقبل ستطلق السيارة الكهربائية المليون في طرقات بريطانيا، بحسب مركز البحث شميدت أوتوميتف. وهذا يجعل السوق البريطاني الثاني بعد السوق الألماني، في تشغيل السيارات الكهربائية.
وعلى الرغم من هذا، يتوقع أن يكون عام 2024 عاما صعبا بالنسبة إلى صانعي السيارات الكهربائية.
ففي أواخر 2023، جمدت شركات فورد وجنرال موتورز وتسلا خططها لتوسيع إنتاجها من السيارات الكهربائية. وفي أكتوبر، وصفت شركة مرسيدس بينز سوق السيارات الكهربائية بأنه «وحشي»، بسبب حرب الأسعار ومشاكل في خطوط الإمداد.
الذكاء الاصطناعي التوليدي في الرعاية الصحية
الذكاء الاصطناعي سيكون فعالاً في العديد من الاتجاهات، ولكن النوع التوليدي، على وجه الخصوص، سيكون له تأثير خاص على مدار الـ12 شهرا المقبلة، حيث سيضفي الطابع الديمقراطي على الوصول إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي التحويلية الأخرى، ما يسهل تنفيذ النتائج وتفسيرها وإنشاء توصيات مخصصة، وسيتم إنشاء بيانات اصطناعية يمكن استخدامها لتدريب خوارزميات الذكاء الاصطناعي الطبية من دون المساس بخصوصية المريض. قد يهمك.. علماء يختبرون دواء جديدا لعلاج التهاب اللثة والتطبيقات الأكثر تقدما للذكاء الاصطناعي ستكون في علم «الجينوم»، حيث سيتم استخدامه لتحليل الحمض النووي للمرضى لتشخيص وعلاج الأمراض وإنشاء أدوية مخصصة لأشخاص محددين وصولا إلى المستوى الجزيئي (يسمى أحيانا الطب الدقيق)، ويعتقد العديد من الباحثين أن النهج الشخصي في الرعاية الصحية يؤدي إلى نتائج أفضل للمرضى واستخدام أكثر كفاءة للموارد الطبية وسيلعب دورا متزايد الأهمية في مواجهة تحديات الرعاية الصحية في المستقبل. مساعدو الرعاية الصحية الافتراضية ومن الاتجاهات الأخرى التي سيلعب فيها الذكاء الاصطناعي دورا، هو ما يعرف بـ«مساعدي الرعاية الصحية الافتراضي»، حيث يمكن للمساعدين الافتراضيين وروبوتات الدردشة مساعدة الأطباء من خلال تقديم المشورة بشأن العلاج والتشخيص والأدوية، ويمكنهم أيضا مساعدة المرضى من خلال الإجابة على.
ألعاب البلوكتشين والعالم الافتراضي «الميتافيرس»
من المتوقع أيضاً أن تشهد ألعاب العالم الافتراضي (metaverse) وألعاب الويب الثالث التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي نمواً كبيراً خلال عام 2024؛ وتوقع المدير التنفيذي لشركة London Real Ventures- أن نشهد تقنياتٍ ثوريةً تدمج بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والويب الثالث (web3).
تحسين أداء الروبوتات
نظرًا لتطور التكنولوجيا، من المتوقع أن يرتفع مستوى ذكاء الروبوتات في عام 2024، حيث سيكون هناك تطور في القدرة على التعلم واتخاذ القرارات والتفاعل مع البيئة. ستكون الروبوتات قادرة على تنفيذ مهام معقدة بمهارة وكفاءة عالية، مما سيسهم في تحسين العمليات وزيادة الإنتاجية في الصناعات المختلفة.
تقنيات التعلم العميق
يعد التعلم العميق واحدًا من أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي. ستستخدم هذه التقنية شبكات عصبية اصطناعية متعددة الطبقات لتحليل وفهم البيانات الضخمة بشكل أكثر دقة وفعالية. من المتوقع أن يتطور التعلم العميق في عام 2024 ليصبح قادرًا على تحليل الصور والنصوص والتعرف على الأصوات بنسبة دقة أعلى، مما يمكنه من تحقيق تطورات هائلة في مجالات مثل التشخيص الطبي وتحليل البيانات وتطوير التطبيقات الذكية.
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