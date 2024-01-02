اعتاد الغربيون أن يبدأوا العام الجديد بمجموعة قرارات صحية «هدف العام» يتبعونها لتحسين أوضاعهم على مدار العام، من حيث نبذ العادات السيئة وتبني السلوك الذي يضمن لهم حياة أكثر صحة ونشاطا.
هذه العادة غير معروفة في مجتمعاتنا العربية ولكني أراها مهمة حتى وإن لم نطبقها بشكل صارم ولكن النهاية أكيد لصالحنا.
ومن أهم القرارات الصحية التي يمكن أن تساعدنا في بداية العام هي تعديل بعض سلوكياتنا التي تضمن لنا حياة أكثر صحة ومنها خسارة الوزن الزائد بشرط ألا تتوقع أن تحصل على نتائج سريعة.
وأفضل طريقة هي اتباع الطرق الطبيعية التي تعتمد على الطعام الصحي المحدد السعرات والمترافق مع الرياضة. وبذلك تضمن التخلص من الوزن الزائد من دون رجعة.
ويعد قرار (لا للتدخين) أهم قرارات العام الجديد فهناك بدائل يمكنك الاعتماد عليها أو تقليل التدخين تدريجيا إلى أن تتوقف تماما عن التدخين.
أن تحصل على كفايتك من النوم؛ القليل من الناس من يعرفون أهمية النوم في الحفاظ على الصحة، فقلة النوم صارت ترتبط اليوم بالبدانة، وبعض أمراض العصر.
قرار الرياضة أساسي لا اختياري فقد ثبت تأثير الرياضة الإيجابي في تحسين الذاكرة ووظائف الدماغ، والوقاية من معظم الأمراض المزمنة.
ولعل أبسط أنواع الرياضة هو المشي في الهواء الطلق وصعود الدرج بدلا من المصعد واستخدام الأجهزة الرياضية البسيطة في المنزل.
حاربوا التوتر بأخذ قسط من الراحة وفرصة للاستجمام بين الحين والآخر والاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع مع الأسرة والابتعاد عن الأحداث والأخبار والهواتف المحمولة قبل النوم.
حافظوا على زيارتكم للأطباء والفحص الدوري فهي الطريقة الوحيدة للكشف عن الأمراض في بدايتها.
اجعلوا من ضمن قراراتكم الطعام الصحي قللوا من السكريات والأملاح والنشويات وأكثروا من الفواكه والخضروات واشربوا الكثير من السوائل
يبقى أن نحاول أن نلتزم بتطبيق تلك القرارات البسيطة مع بداية العام الجديد وأعط نفسك جائزة بعد كل نجاح، فأنت تستحق.
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