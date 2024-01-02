اعتاد‭ ‬الغربيون‭ ‬أن‭ ‬يبدأوا‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬بمجموعة‭ ‬قرارات‭ ‬صحية‭ ‬‮«‬هدف‭ ‬العام‮»‬‭ ‬يتبعونها‭ ‬لتحسين‭ ‬أوضاعهم‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام،‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬نبذ‭ ‬العادات‭ ‬السيئة‭ ‬وتبني‭ ‬السلوك‭ ‬الذي‭ ‬يضمن‭ ‬لهم‭ ‬حياة‭ ‬أكثر‭ ‬صحة‭ ‬ونشاطا‭.‬

هذه‭ ‬العادة‭ ‬غير‭ ‬معروفة‭ ‬في‭ ‬مجتمعاتنا‭ ‬العربية‭ ‬ولكني‭ ‬أراها‭ ‬مهمة‭ ‬حتى‭ ‬وإن‭ ‬لم‭ ‬نطبقها‭ ‬بشكل‭ ‬صارم‭ ‬ولكن‭ ‬النهاية‭ ‬أكيد‭ ‬لصالحنا‭.‬

ومن‭ ‬أهم‭ ‬القرارات‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تساعدنا‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬هي‭ ‬تعديل‭ ‬بعض‭ ‬سلوكياتنا‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬لنا‭ ‬حياة‭ ‬أكثر‭ ‬صحة‭ ‬ومنها‭ ‬خسارة‭ ‬الوزن‭ ‬الزائد‭ ‬بشرط‭ ‬ألا‭ ‬تتوقع‭ ‬أن‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬سريعة‭.‬

وأفضل‭ ‬طريقة‭ ‬هي‭ ‬اتباع‭ ‬الطرق‭ ‬الطبيعية‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬الطعام‭ ‬الصحي‭ ‬المحدد‭ ‬السعرات‭ ‬والمترافق‭ ‬مع‭ ‬الرياضة‭. ‬وبذلك‭ ‬تضمن‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬الوزن‭ ‬الزائد‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رجعة‭.‬

ويعد‭ ‬قرار‭ (‬لا‭ ‬للتدخين‭) ‬أهم‭ ‬قرارات‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬فهناك‭ ‬بدائل‭ ‬يمكنك‭ ‬الاعتماد‭ ‬عليها‭ ‬أو‭ ‬تقليل‭ ‬التدخين‭ ‬تدريجيا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تتوقف‭ ‬تماما‭ ‬عن‭ ‬التدخين‭.‬

أن‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬كفايتك‭ ‬من‭ ‬النوم؛‭ ‬القليل‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬يعرفون‭ ‬أهمية‭ ‬النوم‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الصحة،‭ ‬فقلة‭ ‬النوم‭ ‬صارت‭ ‬ترتبط‭ ‬اليوم‭ ‬بالبدانة،‭ ‬وبعض‭ ‬أمراض‭ ‬العصر‭.‬

قرار‭ ‬الرياضة‭ ‬أساسي‭ ‬لا‭ ‬اختياري‭ ‬فقد‭ ‬ثبت‭ ‬تأثير‭ ‬الرياضة‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬الذاكرة‭ ‬ووظائف‭ ‬الدماغ،‭ ‬والوقاية‭ ‬من‭ ‬معظم‭ ‬الأمراض‭ ‬المزمنة‭. ‬

ولعل‭ ‬أبسط‭ ‬أنواع‭ ‬الرياضة‭ ‬هو‭ ‬المشي‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬الطلق‭ ‬وصعود‭ ‬الدرج‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬المصعد‭ ‬واستخدام‭ ‬الأجهزة‭ ‬الرياضية‭ ‬البسيطة‭ ‬في‭ ‬المنزل‭.‬

حاربوا‭ ‬التوتر‭ ‬بأخذ‭ ‬قسط‭ ‬من‭ ‬الراحة‭ ‬وفرصة‭ ‬للاستجمام‭ ‬بين‭ ‬الحين‭ ‬والآخر‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بعطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬مع‭ ‬الأسرة‭ ‬والابتعاد‭ ‬عن‭ ‬الأحداث‭ ‬والأخبار‭ ‬والهواتف‭ ‬المحمولة‭ ‬قبل‭ ‬النوم‭. ‬

حافظوا‭ ‬على‭ ‬زيارتكم‭ ‬للأطباء‭ ‬والفحص‭ ‬الدوري‭ ‬فهي‭ ‬الطريقة‭ ‬الوحيدة‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬الأمراض‭ ‬في‭ ‬بدايتها‭.‬

اجعلوا‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬قراراتكم‭ ‬الطعام‭ ‬الصحي‭ ‬قللوا‭ ‬من‭ ‬السكريات‭ ‬والأملاح‭ ‬والنشويات‭ ‬وأكثروا‭ ‬من‭ ‬الفواكه‭ ‬والخضروات‭ ‬واشربوا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬السوائل‭ ‬

يبقى‭ ‬أن‭ ‬نحاول‭ ‬أن‭ ‬نلتزم‭ ‬بتطبيق‭ ‬تلك‭ ‬القرارات‭ ‬البسيطة‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬وأعط‭ ‬نفسك‭ ‬جائزة‭ ‬بعد‭ ‬كل‭ ‬نجاح،‭ ‬فأنت‭ ‬تستحق‭.‬