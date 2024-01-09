تسببت‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬تناقل‭ ‬آراء‭ ‬طبية‭ ‬غير‭ ‬موثوقة،‭ ‬وأحدثت‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأوقات‭ ‬بلبلة‭ ‬ولخبطة‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬الأوقات‭ ‬المهمة،‭ ‬حيث‭ ‬ظهر‭ ‬عالم‭ ‬جديد‭ ‬لأطباء‭ (‬الواتس‭ ‬اب‭) ‬وخبراء‭ ‬الصحة‭ ‬على‭ ‬الفيسبوك،‭ ‬ووصفات‭ (‬التيك‭ ‬توك‭)‬،‭ ‬الذين‭ ‬يقدمون‭ ‬آراءهم‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬استثناء‭. ‬وفي‭ ‬معظم‭ ‬الحالات،‭ ‬هذه‭ ‬‮«‬النصائح‭ ‬الصحية‮»‬‭ ‬لا‭ ‬تنفع،‭ ‬وقد‭ ‬تضر‭ ‬فعلا‭ ‬وتبعد‭ ‬المريض‭ ‬عن‭ ‬العلاج‭ ‬الصحيح‭.‬

للأسف‭ ‬تنتشر‭ ‬الخرافات‭ ‬حولنا‭ ‬حتى‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬استنادها‭ ‬إلى‭ ‬دليل‭ ‬علمي‭ ‬يثبت‭ ‬صحتها،‭ ‬ومنها‭ ‬ما‭ ‬يخلط‭ ‬بين‭ ‬الحقيقة‭ ‬والخداع،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬ثمة‭ ‬خرافات‭ ‬طبية‭ ‬تعشش‭ ‬في‭ ‬أذهاننا،‭ ‬ونتعامل‭ ‬معها‭ ‬كحقائق‭ ‬ومعلومات‭ ‬علمية‭ ‬توالدت‭ ‬بسبب‭ ‬قصص‭ ‬أو‭ ‬حوادث‭. ‬من‭ ‬أهم‭ ‬أسباب‭ ‬ظهور‭ ‬الخرافات‭ ‬وانتشارها‭ ‬هي‭ ‬

عدم‭ ‬الوعي‭ ‬وقلة‭ ‬المعرفة،‭ ‬وربما‭ ‬صعوبة‭ ‬الظروف‭ ‬الحياتية‭ ‬التي‭ ‬تجعل‭ ‬بعض‭ ‬الأشخاص‭ ‬يجد‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الخرافات‭ ‬حلًا‭ ‬لمشكلة‭ ‬ما‭ ‬بعيدًا‭ ‬عن‭ ‬كلفة‭ ‬الوصفات‭ ‬والعلاجات‭ ‬الطبية‭.‬

وللحد‭ ‬من‭ ‬الخرافات،‭ ‬الحل‭ ‬الأمثل‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬الوعي،‭ ‬والتثقيف‭ ‬الصحي،‭ ‬وتعريف‭ ‬الناس‭ ‬بمخاطر‭ ‬الانجرار‭ ‬وراء‭ ‬الخرافات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تؤذيهم‭ ‬وتتطور‭ ‬الأمور‭ ‬لتضر‭ ‬بصحتهم‭ ‬مع‭ ‬فرض‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لضمان‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬المتابع‭.‬

يجب‭ ‬علينا‭ ‬ألا‭ ‬ننساق‭ ‬وراء‭ ‬الخرافات‭ ‬والمفاهيم‭ ‬المغلوطة؛‭ ‬فبعضها‭ ‬قد‭ ‬يحرمنا‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بالحياة،‭ ‬وبعضها‭ ‬الآخر‭ ‬قد‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬أضرار‭ ‬صحية‭ ‬ودائما‭ ‬ما‭ ‬يُوصى‭ ‬بالبحث‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬غريب‭ ‬ويرفضه‭ ‬العقل‭ ‬قبل‭ ‬تبني‭ ‬أي‭ ‬فكرة،‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬الأطباء‭ ‬فمعظمهم‭ ‬يبذلون‭ ‬مجهود‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وبدون‭ ‬أي‭ ‬مقابل‭ ‬لتقديم‭ ‬المعلومة‭ ‬الطبية‭ ‬الصحيحة‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬حملات‭ ‬التوعية‭ ‬المنظمة‭ ‬لإيضاح‭ ‬الصورة‭ ‬لأكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المهتمين‭ ‬والمرضى‭ ‬وأسرهم‭.‬

من‭ ‬فضلك‭ ‬صحتك‭ ‬مهمة‭ ‬لا‭ ‬تنساق‭ ‬وراء‭ ‬الخرافات‭.‬