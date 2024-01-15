في الأسبوع الماضي تم في مملكة البحرين تدشين تقويم العجيري، وهو العالم الفلكي الكويتي الدكتور الراحل العم صالح العجيري رحمه الله، اعتزازا وتقديرا لجهوده العلمية والفكرية.
وفي كل يوم نطالع في الصحافة والمواقع الالكترونية، ونسمع عبر الإذاعة ونشاهد في التلفزيون، النشرات الجوية وحالة الطقس، ومن خلال الجهات المعنية، وشخصيات متخصصة في علم الفلك، وتصل إلي دوريا رسائل بالواتساب من البروفيسور وهيب الناصر بشأن الأحوال الجوية، وتطورات علم الفلك والظواهر الكونية.
كل تلك الأخبار معلومة المصدر ومعلومة الشخص التي يتحدث عنها وينطق بها، لأنها من الأخبار التي تهم الناس في حياتهم اليومية، وذات علاقة بمن يود الدخول إلى البحر، وكذلك حركة الطيران، وليس في نوعية تلك الأخبار أي حساسية أو مساس بأمور غير مسموح بها.
واليوم يعيش العالم في فضاء مفتوح، وأهمية المعلومة وقوتها تكمن في شفافية مصدرها، وبيان مصداقية تفاصيلها، ولم يعد استخدام عبارة «صرح مصدر مسؤول» في الأخبار إلا نادرا وفيما يتعلق بالأمور المتصلة بالأمن القومي، أو في حال رغبة أي دولة في «جس نبض» الرأي العام، المحلي أو الدولي هو موضوع ما له خصوصية وحساسية.
ولكن أن تقوم وزارة المواصلات والاتصالات بإعلان عادي لخبر «حالة الطقس»، ويصدر الخبر من خلال عبارة «صرح مصدر مسؤول»، فذلك أسلوب عفا عليه الزمن، وغير منطقي، وخاصة أن المعلومات المذكورة في الخبر بالإمكان الاطلاع عليها من خلال محرك البحث «جوجل»، والتقاويم الفلكية، والنشرات الجوية، فما أهمية الخبر بإسناده والتصريح به من خلال «مصدر مسؤول»..؟؟
يقول الخبر :صرح «مصدر مسؤول» بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن مملكة البحرين سوف تتأثر خلال يومي الأحد والإثنين برياح جنوبية بوجه عام خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا مع أجواء دافئة خلال فترة النهار وباردة نسبيًا ليلًا.. وقال «المصدر» إنه بناءً على التحديثات الحالية لخرائط الطقس فمن المتوقع أن تتحول الرياح في وقت لاحق من يوم الإثنين إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.. وتوقع «المصدر» أن يترافق مع هبوب هذه الرياح تصاعد الغبار والأتربة في المناطق المفتوحة وارتفاع أمواج البحر، لذا ينصح بتجنب مزاولة الأنشطة البحرية).. بالله عليكم، هل هذه المعلومات العادية لخبر عن الأحوال الجوية والطقس، ودرجة الحرارة والرياح، تستلزم إسنادها إلى «مصدر مسؤول»..!!
كل الدول تعتز وتفتخر بكوادرها وأبنائها، والكثير من المؤسسات تعمل لإبراز قياداتها وطاقمها، وبعض الهيئات عينت ناطقا رسميا عنها، وبعض الوزارات تدفع بموظفيها لإعلان أخبارها في الوسائل الإعلامية، حتى إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات لها رسالة إذاعية يومية في برنامج «صباح الخير يا بحرين»، ومن خلال متنبئ جوي، معلوم الاسم والمسمى الوظيفي، فلماذا تم إعلان خبر بشأن الأحوال الجوية من خلال عبارة «صرح مصدر مسؤول».؟ والخبر لا شيء فيه من توقع بزلزال أو هزة أرضية أو تسونامي..!!
حكاية «صرح مصدر مسؤول» كنا نتوقع أنها قد انتهت في بلادنا اليوم، إلا فيما ندر للأخبار ذات الحساسية، أما أن تعود أخبار الطقس والحرارة وهبوب الرياح لـ«مصدر مسؤول».. فإن الأمر بحاجة إلى إعادة نظر في المنظومة الإعلامية الرسمية بوزارة المواصلات والاتصالات.
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