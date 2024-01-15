في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬تم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تدشين‭ ‬تقويم‭ ‬العجيري،‭ ‬وهو‭ ‬العالم‭ ‬الفلكي‭ ‬الكويتي‭ ‬الدكتور‭ ‬الراحل‭ ‬العم‭ ‬صالح‭ ‬العجيري‭ ‬رحمه‭ ‬الله،‭ ‬اعتزازا‭ ‬وتقديرا‭ ‬لجهوده‭ ‬العلمية‭ ‬والفكرية‭.‬

وفي‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬نطالع‭ ‬في‭ ‬الصحافة‭ ‬والمواقع‭ ‬الالكترونية،‭ ‬ونسمع‭ ‬عبر‭ ‬الإذاعة‭ ‬ونشاهد‭ ‬في‭ ‬التلفزيون،‭ ‬النشرات‭ ‬الجوية‭ ‬وحالة‭ ‬الطقس،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬وشخصيات‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الفلك،‭ ‬وتصل‭ ‬إلي‭ ‬دوريا‭ ‬رسائل‭ ‬بالواتساب‭ ‬من‭ ‬البروفيسور‭ ‬وهيب‭ ‬الناصر‭ ‬بشأن‭ ‬الأحوال‭ ‬الجوية،‭ ‬وتطورات‭ ‬علم‭ ‬الفلك‭ ‬والظواهر‭ ‬الكونية‭.‬

كل‭ ‬تلك‭ ‬الأخبار‭ ‬معلومة‭ ‬المصدر‭ ‬ومعلومة‭ ‬الشخص‭ ‬التي‭ ‬يتحدث‭ ‬عنها‭ ‬وينطق‭ ‬بها،‭ ‬لأنها‭ ‬من‭ ‬الأخبار‭ ‬التي‭ ‬تهم‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬اليومية،‭ ‬وذات‭ ‬علاقة‭ ‬بمن‭ ‬يود‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬البحر،‭ ‬وكذلك‭ ‬حركة‭ ‬الطيران،‭ ‬وليس‭ ‬في‭ ‬نوعية‭ ‬تلك‭ ‬الأخبار‭ ‬أي‭ ‬حساسية‭ ‬أو‭ ‬مساس‭ ‬بأمور‭ ‬غير‭ ‬مسموح‭ ‬بها‭.‬

واليوم‭ ‬يعيش‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬فضاء‭ ‬مفتوح،‭ ‬وأهمية‭ ‬المعلومة‭ ‬وقوتها‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬شفافية‭ ‬مصدرها،‭ ‬وبيان‭ ‬مصداقية‭ ‬تفاصيلها،‭ ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬استخدام‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬صرح‭ ‬مصدر‭ ‬مسؤول‮»‬‭ ‬في‭ ‬الأخبار‭ ‬إلا‭ ‬نادرا‭ ‬وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالأمور‭ ‬المتصلة‭ ‬بالأمن‭ ‬القومي،‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬رغبة‭ ‬أي‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬‮«‬جس‭ ‬نبض‮»‬‭ ‬الرأي‭ ‬العام،‭ ‬المحلي‭ ‬أو‭ ‬الدولي‭ ‬هو‭ ‬موضوع‭ ‬ما‭ ‬له‭ ‬خصوصية‭ ‬وحساسية‭.‬

ولكن‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬بإعلان‭ ‬عادي‭ ‬لخبر‭ ‬‮«‬حالة‭ ‬الطقس‮»‬،‭ ‬ويصدر‭ ‬الخبر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬صرح‭ ‬مصدر‭ ‬مسؤول‮»‬،‭ ‬فذلك‭ ‬أسلوب‭ ‬عفا‭ ‬عليه‭ ‬الزمن،‭ ‬وغير‭ ‬منطقي،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬المعلومات‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬الخبر‭ ‬بالإمكان‭ ‬الاطلاع‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬محرك‭ ‬البحث‭ ‬‮«‬جوجل‮»‬،‭ ‬والتقاويم‭ ‬الفلكية،‭ ‬والنشرات‭ ‬الجوية،‭ ‬فما‭ ‬أهمية‭ ‬الخبر‭ ‬بإسناده‭ ‬والتصريح‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬مصدر‭ ‬مسؤول‮»‬‭..‬؟؟

يقول‭ ‬الخبر‭ :‬صرح‭ ‬‮«‬مصدر‭ ‬مسؤول‮»‬‭ ‬بإدارة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬بوزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬بأن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬سوف‭ ‬تتأثر‭ ‬خلال‭ ‬يومي‭ ‬الأحد‭ ‬والإثنين‭ ‬برياح‭ ‬جنوبية‭ ‬بوجه‭ ‬عام‭ ‬خفيفة‭ ‬إلى‭ ‬معتدلة‭ ‬السرعة‭ ‬تنشط‭ ‬أحيانًا‭ ‬مع‭ ‬أجواء‭ ‬دافئة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬النهار‭ ‬وباردة‭ ‬نسبيًا‭ ‬ليلًا‭.. ‬وقال‭ ‬‮«‬المصدر‮»‬‭ ‬إنه‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬التحديثات‭ ‬الحالية‭ ‬لخرائط‭ ‬الطقس‭ ‬فمن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تتحول‭ ‬الرياح‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬إلى‭ ‬شمالية‭ ‬غربية‭ ‬معتدلة‭ ‬إلى‭ ‬نشطة‭ ‬السرعة‭.. ‬وتوقع‭ ‬‮«‬المصدر‮»‬‭ ‬أن‭ ‬يترافق‭ ‬مع‭ ‬هبوب‭ ‬هذه‭ ‬الرياح‭ ‬تصاعد‭ ‬الغبار‭ ‬والأتربة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المفتوحة‭ ‬وارتفاع‭ ‬أمواج‭ ‬البحر،‭ ‬لذا‭ ‬ينصح‭ ‬بتجنب‭ ‬مزاولة‭ ‬الأنشطة‭ ‬البحرية‭).. ‬بالله‭ ‬عليكم،‭ ‬هل‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭ ‬العادية‭ ‬لخبر‭ ‬عن‭ ‬الأحوال‭ ‬الجوية‭ ‬والطقس،‭ ‬ودرجة‭ ‬الحرارة‭ ‬والرياح،‭ ‬تستلزم‭ ‬إسنادها‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬مصدر‭ ‬مسؤول‮»‬‭..!!‬

كل‭ ‬الدول‭ ‬تعتز‭ ‬وتفتخر‭ ‬بكوادرها‭ ‬وأبنائها،‭ ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬تعمل‭ ‬لإبراز‭ ‬قياداتها‭ ‬وطاقمها،‭ ‬وبعض‭ ‬الهيئات‭ ‬عينت‭ ‬ناطقا‭ ‬رسميا‭ ‬عنها،‭ ‬وبعض‭ ‬الوزارات‭ ‬تدفع‭ ‬بموظفيها‭ ‬لإعلان‭ ‬أخبارها‭ ‬في‭ ‬الوسائل‭ ‬الإعلامية،‭ ‬حتى‭ ‬إدارة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬بوزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬لها‭ ‬رسالة‭ ‬إذاعية‭ ‬يومية‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬صباح‭ ‬الخير‭ ‬يا‭ ‬بحرين‮»‬،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬متنبئ‭ ‬جوي،‭ ‬معلوم‭ ‬الاسم‭ ‬والمسمى‭ ‬الوظيفي،‭ ‬فلماذا‭ ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬خبر‭ ‬بشأن‭ ‬الأحوال‭ ‬الجوية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬صرح‭ ‬مصدر‭ ‬مسؤول‮»‬‭.‬؟‭ ‬والخبر‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬توقع‭ ‬بزلزال‭ ‬أو‭ ‬هزة‭ ‬أرضية‭ ‬أو‭ ‬تسونامي‭..!!‬

حكاية‭ ‬‮«‬صرح‭ ‬مصدر‭ ‬مسؤول‮»‬‭ ‬كنا‭ ‬نتوقع‭ ‬أنها‭ ‬قد‭ ‬انتهت‭ ‬في‭ ‬بلادنا‭ ‬اليوم،‭ ‬إلا‭ ‬فيما‭ ‬ندر‭ ‬للأخبار‭ ‬ذات‭ ‬الحساسية،‭ ‬أما‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬أخبار‭ ‬الطقس‭ ‬والحرارة‭ ‬وهبوب‭ ‬الرياح‭ ‬لـ«مصدر‭ ‬مسؤول‮»‬‭.. ‬فإن‭ ‬الأمر‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬نظر‭ ‬في‭ ‬المنظومة‭ ‬الإعلامية‭ ‬الرسمية‭ ‬بوزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭.‬