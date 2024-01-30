انطلق‭ ‬معرض‭ ‬ومؤتمر‭ ‬‮«‬الصحة‭ ‬العربي‭ ‬2024‮»‬‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬وتركيزه‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬حدث‭ ‬مهم‭ ‬وهو‭ ‬‮«‬علم‭ ‬إطالة‭ ‬العمر‭ ‬الصحي‮»‬‭ ‬ويعرف‭ ‬باسم‭ ‬طب‭ ‬مكافحة‭ ‬الشيخوخة‭ ‬ويقصد‭ ‬به‭ ‬تمديد‭ ‬متوسط‭ ‬العمر‭ ‬المتوقع‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬استخدام‭ ‬الخلايا‭ ‬الجذعية‭ ‬ومنتجات‭ ‬مكافحة‭ ‬الشيخوخة‭. ‬وقد‭ ‬زاد‭ ‬الاهتمام‭ ‬بعلم‭ ‬إطالة‭ ‬العمر‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الرؤية‭ ‬الطموحة‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬لدعم‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬صحة‭ ‬وإنتاجية‭ ‬لاقتصاد‭ ‬مجتمعاتنا‭ ‬العربية‭.‬

وأشارت‭ ‬دراسة،‭ ‬صدرت‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الاجتماع‭ ‬السنوي‭ ‬للمنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬إلى‭ ‬توقعات‭ ‬بتضاعف‭ ‬عدد‭ ‬السكان‭ ‬الذين‭ ‬تتجاوز‭ ‬أعمارهم‭ ‬60‭ ‬عاماً‭ ‬إلى‭ ‬2‭.‬1‭ ‬مليار‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2050‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬الحاجة‭ ‬الى‭ ‬ضرورة‭ ‬اعتماد‭ ‬نهج‭ ‬وأساليب‭ ‬جديدة‭ ‬لضمان‭ ‬عمر‭ ‬أطول‭ ‬وأكثر‭ ‬صحة‭.‬

ومع‭ ‬الدعم‭ ‬العالمي‭ ‬والالتزام‭ ‬بتسخير‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتطورة‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬حلول‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬المتقدمة،‭ ‬ووضع‭ ‬معايير‭ ‬جديدة‭ ‬للتميز‭ ‬في‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬إطالة‭ ‬العمر‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تحسين‭ ‬الإدارة‭ ‬الاستباقية‭ ‬للصحة‭ ‬والتدخل‭ ‬المبكر‭ ‬والرعاية‭ ‬المصممة‭ ‬حسب‭ ‬حاجة‭ ‬الأفراد‭.‬

‭ ‬وتسلط‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬بيور‭ ‬هيلث‮»‬‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬إطالة‭ ‬العمر‭ ‬الصحي‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬التكنولوجي،‭ ‬مدعومة‭ ‬بمنظومة‭ ‬رائدة‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬متوسط‭ ‬العمر‭ ‬وتحسين‭ ‬المدى‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭. ‬تشتمل‭ ‬المجموعة‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬المستشفيات‭ ‬والعيادات‭ ‬وحلول‭ ‬تأمين،‭ ‬وصيدليات،‭ ‬وتقنيات‭ ‬صحية،‭ ‬واستثمارات،‭ ‬وغيرها‭ ‬مع‭ ‬تسخير‭ ‬الابتكارات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭. ‬

تتكاتف‭ ‬أيدي‭ ‬العلماء‭ ‬لتحول‭ ‬إطالة‭ ‬العمر‭ ‬الصحي‭ ‬من‭ ‬كلمات‭ ‬لطيفة‭ ‬طنانة‭ ‬إلى‭ ‬علاجات‭ ‬مدعومة‭ ‬بالدليل‭ ‬بين‭ ‬أيدي‭ ‬الناس‭ ‬بفهم‭ ‬أفضل‭ ‬لهذا‭ ‬الطب‭.‬