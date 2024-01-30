انطلق معرض ومؤتمر «الصحة العربي 2024» في الإمارات العربية المتحدة، وتركيزه هذا العام على حدث مهم وهو «علم إطالة العمر الصحي» ويعرف باسم طب مكافحة الشيخوخة ويقصد به تمديد متوسط العمر المتوقع عن طريق استخدام الخلايا الجذعية ومنتجات مكافحة الشيخوخة. وقد زاد الاهتمام بعلم إطالة العمر بما يتماشى مع الرؤية الطموحة التي تهدف لدعم مستقبل أكثر صحة وإنتاجية لاقتصاد مجتمعاتنا العربية.
وأشارت دراسة، صدرت على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024، إلى توقعات بتضاعف عدد السكان الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاماً إلى 2.1 مليار بحلول عام 2050 ما يعكس الحاجة الى ضرورة اعتماد نهج وأساليب جديدة لضمان عمر أطول وأكثر صحة.
ومع الدعم العالمي والالتزام بتسخير التكنولوجيا المتطورة التي تشمل حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ووضع معايير جديدة للتميز في الرعاية الصحية والمساهمة في علم إطالة العمر عن طريق تحسين الإدارة الاستباقية للصحة والتدخل المبكر والرعاية المصممة حسب حاجة الأفراد.
وتسلط مجموعة «بيور هيلث» الضوء على علم إطالة العمر الصحي والاستفادة من التقدم التكنولوجي، مدعومة بمنظومة رائدة تركز على زيادة متوسط العمر وتحسين المدى الصحي في دول الخليج. تشتمل المجموعة على التعاون بين المستشفيات والعيادات وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، واستثمارات، وغيرها مع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية.
تتكاتف أيدي العلماء لتحول إطالة العمر الصحي من كلمات لطيفة طنانة إلى علاجات مدعومة بالدليل بين أيدي الناس بفهم أفضل لهذا الطب.
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