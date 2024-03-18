هناك قضايا تبدأ جدلية في مولدها. لا هي تنتهي ولا جدالها يحسم. الاستشراق، أو الاستعراب، واحد منها. البعض لم يرَ فيه سوى غايات استعمارية مطلقة، مهما غلف بالألوان أو حسن النوايا، أو شغف المستعربين الحقيقي بغموض الشرق وروعة الصحراء. والبعض الآخر لم يرَ فيه سوى الغرب وروح الاستعمار وصورة جديدة للحروب الصليبية.

ربما كان الاستعراب في نهاية المطاف شيئاً من كل شيء. أو كان شيئاً من هذا وشيئاً من ذاك. وما تبقى لنا منه هو الحكايات والأساطير وأعمال المؤرخين الذين لا يكفّون عن إعادة البحث في بقايا الآثار والذاكرة عن الرجال الذين حرثوا في أرضنا، والنساء اللاتي رسمن حدودنا، والسياسيين الذين منحوها للغرباء، وشردوا أهلها في أراضي الآخرين.

مع حلول الشهر الكريم من كل عام، دأبتُ على اختيار عنوان واحد لمجموعة أحداث تاريخية أو أدبية، تقع تحته تلك القضايا، على نحو يشبه الحكايات الرمضانية.

هذا العام اخترت، متأخراً قليلاً، موضوع المستعربين لأنه في الحقيقة يختار نفسه لكثرة ما فيه من أشخاص ومفاصل تاريخية ومغامرات وأثارات. كيفما تأملنا في عالمنا الحالي تطل علينا صور هؤلاء من الزوايا. خريطة العراق والخطوط التي رسمتها في ذلك العصر، امرأة تدعى غرترود بيل. ومن ثم تظهر بريطانية أخرى تدعى هستر ستانهوب، يخيل إليها أنها مكلفة –لا من الإمبراطورية– بل من الإلهام الإلهي بأن تحكم الشرق. وثمة بريطانية ثالثة تبعث بها الإمبراطورية إلى اليمن، وتترك خلفها أجمل ما كتب عن الصحارى والشرق، الرائعة فريا ستارك.

عازبات هائمات في غموض الشرق، ومغامرون تائهون في الرمال يبحثون عن أعمدة يحصنون بها قلاع الإمبراطورية القائمة ما بين غروب الشمس وظهور القمر. هربوا من القر إلى الحر. غرباء قادمون من الخارج يطلبون مودة عرب يترحلون في غربة الخيام، يطاردهم حر الشمس في العراء وينجدهم لطف القمر المتسارع أبداً في النزول إلى مقلبه الآخر، لا يتمهل إلا ليصغي إلى شاعر هائم بقمرين، القمر الذي يضيء، والقمر الذي يحرق.

لا مقرّ من الإعلام في هذه السلسلة، ولا مفر من سيرهم وأسرارهم وأدوارهم.

يبقى أنني في مساحة محددة لمواضيع بلا حدود لا يمكن ثبْت كل المراجع وجميعها إنجليزية أو فرنسية، فأعتذر.

وسوف أحاول، تجنباً لتكرار المألوف، البحث عن مادة غير معروفة كثيراً. بادئاً بمقابلة أجرتها مجلة «عالم أرامكو» الرائعة العام 1972 مع الليدي فيوليت ديكسون، زوجة المعتمد السياسي في الكويت عشرينات القرن الماضي، هيتش آر ديكسون؛ نظراً لما لها من قيمة تاريخية، أسهبنا في ترجمة الحلقات.

إلى اللقاء...