بحثت العائلة بعد إفطار رمضان عن برنامج أو مسلسل يشدهم ويجمع بين الكوميديا والفائدة فوجدوا أنفسهم يعودون إلى حلقات قديمة من مسلسل طاش ما طاش. وجدوا في هذا المسلسل -رغم ما واجهته بعض حلقاته من نقد وجدل- كوميديا هادفة تعكس نبض الشارع حول قضايا اجتماعية وفكرية تطرح من خلال قصص مبسطة عميقة المعنى. إحدى تلك الحلقات كانت عن نظرة البعض الاعتراضية على عمل المرأة السعودية في مجال التمريض، حين نقارن تلك الصورة بواقع المرأة السعودية اليوم تنطق حقائق التقدم في المملكة في مجالات كثيرة من ضمنها تمكين المرأة وتنوع فرص مشاركتها في مشروعات التنمية ونجاحها في ميادين العلم والعمل والمسؤوليات القيادية.

حلقة أخرى قديمة من مسلسل طاش كانت عن الروتين الإداري والبيروقراطية مما يترتب عليه تأخير إنجاز المعاملات بسبب طول الإجراءات وأحياناً بسبب الإهمال والتسويف من قبل موظفين ومديرين تمر بهم المعاملات قبل وصولها لصاحب الصلاحية (رئيس الجهاز). طرح (طاش) هذ الحكاية الإدارية بقالب جميل حيث يحاول المراجع مقابلة الوزير لكنه يمر بخمسة مسؤولين ومع كل مسؤول يعتقد المراجع أنه هو الوزير بحكم ضخامة المكتب لكنه في النهاية لا يحصد غير اللامبالاة وتحويله من مدير مكتب إلى مدير لمدير المكتب،

في نهاية رحلة المراجع المتعبة يخرج المراجع منهكاً من مكتب أحد المديرين فيلتقي في الممر بمسؤول آخر صدفة وهو خارج من مكتبه وكان المراجع في حالة يرثى لها، يتعاطف معه المسؤول ويرحب به ويتعامل معه بكل احترام عكس ما واجهه من مديري المكاتب ويدعوه لمكتبه، ويحل مشكلته وينهي معاملته، ثم يسأله المراجع مستغرباً: من أنت، فيقول له: أنا الوزير.

حين نقارن هذه الحكاية الإدارية التي أبدع الممثلون في تقديمها بما حدث من نهضة إدارية في المملكة في الأنظمة والإجراءات والتقنية والسلوك الإداري فسوف ندرك حجم التغيير وحجم التطور في مجال التنمية الإدارية. كان مسلسل طاش يتطرق إلى قضايا المجتمع المختلفة ويمكن اعتباره أحد المراجع في إجراء الدراسات الاجتماعية، بل إن المسلسل نفسه تحول إلى موضوع للبحوث والدراسات الاجتماعية لنيل الدرجات العلمية.

كان طاش يطرح قضايا يعيشها الناس بلغة شعبية لصيقة بحياة الناس اليومية، كان يتابع حركة المجتمع وقدّمها للمتلقي وجبة خفيفة حتى لو كانت الحلقة عن موضوع عميق شائك مثير للجدل. كان طاش حديثاً عن الناس وحديث الناس، ولهذا افتقده كثيرون لارتباطه بجلسة العائلة بعد إفطار رمضان حيث كان يفتح المجال كل يوم لحوار عائلي حول قضية اجتماعية أو إدارية أو تربوية هي بمثابة التوثيق لحركة المجتمع ومسيرة التغيير والتطوير في مجالات مختلفة.

لعلنا في خاتمة المقال نعود إلى الحالة الإدارية المشار إليها؛ وإن كانت مطروحة بشكل كوميدي إلا أنها تشير من زاوية أخرى إلى أهمية تفويض الصلاحيات من أجل تسهيل خدمة المراجعين وتسريع الإنجازات، وتركيز رئيس الجهاز على القضايا الاستراتيجية. هذا التفويض يتضمن إيجابيات كثيرة لرئيس الجهاز وللمسؤولين الآخرين ويعبر عن الثقة بالموظفين وينمي قدراتهم، كما يعبر عن حسن إدارة الوقت، وتحسين الخدمات المقدمة للمراجعين، ويحقق أهداف الجهاز بشكل عام.

حين تتوفر الثقة يتم التفويض.. فكيف نحقق الثقة؟

صوت العائلة يقول: افتقدنا طاش.