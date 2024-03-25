في الزمن القديم، كان المحتاج يقف أمام أبواب منازل الحي في حياء يطلب العون، وخاصة في المواسم الدينية، مثل شهر رمضان، وفي الغالب كان محتاجاً عن حقيقة، وليس ادعاء، مع تطور الزمن والتقنية الحديثة، تطورت فنون الاستجداء، وتحول من يطلبها من محتاج إلى محتال في الغالب.

في السنوات الأخيرة، وخاصة في رمضان أو ما يشبهه من مواسم دينية، تكثر مظاهر الاحتيال دون خشية، أو حتى إحساس بالضرر الذي يقع على الآخرين، لقد أصبح هذا النوع من الاستجداء يشكل خطراً حضارياً وسياسياً على الأمة بكاملها، لا على شخوص من يقوم بذلك الفعل، وخاصة ذلك النوع من الاستجداء الذي يثير الفتن، ويخاطب الغرائز، ويدعي أنه يملك (مفاتيح الجنة)!

أمثلة، وليس حصراً، على الظاهرة التي وُصفت أعلاه، يقول أحد الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي ما يلي (شارك في شراء كنيسة.. وتحويلها إلى مسجد، فقط بكذا مبلغ (مبلغ بسيط)، ولا تفوتك الفرصة... الأجر بانتظارك...)! أليس مثل هذا الإعلان استفزازياً، أولاً هو منافٍ لثوابت الدين الحنيف، فلم يذكر أو يشجع مثل ذلك الأمر في النصوص الثابتة، وثانياً، هو استفزاز لديانة اعترف بها الإسلام، كما يعتنقها ملايين الناس، والكثير منهم عرب في نفس الوطن، وثالثاً، أن أرض الله واسعة، يمكن بناء المساجد في أي منها، فما المعنى المقصود (شراء كنيسة وتحويلها إلى مسجد..!)؟. ما الرسالة التي يراد أن تصل إلى الآخرين؟ غير الغلو والتطرف، وتظهر مثل تلك الإعلانات الاستفزازية للعلن دون رادع أو حتى نقد موضوعي تجاهها.

لا أحد يعلم على وجه اليقين أين تذهب تلك التبرعات، إن تمت من الناس البسطاء، ومن هي الجماعة أو الأفراد وراء تلك الإعلانات، غير أنها تستدر عاطفة باتجاه إثارة فتنة.

في إعلان آخر يقول أيضاً على وسائل الاتصال الاجتماعي (اكفل يتيماً في غزة.. واحجز مقعدك (نعم مقعدك) بجوار النبي (صلى الله عليه وسلم) في الجنة...!

لا خلاف على حاجة أيتام غزة بالرعاية، فذلك واجب إنساني وإسلامي لا يختلف فيه أحد، إنما (احجز مقعدك بجوار النبي في الجنة)! هي بمثابة صكوك (غفران) التي انتشرت في عهود الظلام الأوروبية، والتي يستنكرها العقل السليم.

هذا النوع من الاستجداء، وكثير منه، ينتشر في أيامنا الفضيلة التي نعيش، يجب الحذر منه والدعوة، ليس إلى مقاطعته فقط، ولكن أيضاً نقده والتحذير من نتاجه، وبيان مناقضته للثابت من تراث الأمة.

في الوقت الذي نقوم كمسلمين بنقد بعض الحكومات على تساهلها ضد أشكال الكراهية للأقليات المسلمة في تلك الأوطان، وتناضل دولنا من أجل إشاعة وتأكيد التسامح الديني والمذهبي، برفع شعار (عش ودع الآخرين يعيشون)، وفي الوقت الذي يتخذ فيه العالم، ممثلاً بأعلى سلطة عالمية (الأمم المتحدة)، بتجريم كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا)، وتخصص الأمم المتحدة يوماً دولياً للتذكير بأهمية نبذ تلك الفكرة، يأتي من ينشر على الملأ، ما يجعل الآخرين والمعادين يحصلون على دليل ثابت وموثق بتبنّي التطرف من قبل البعض، ويُشهر ذلك التطرف على وسائل الاتصال العالمية، ويستخدم ضدنا.

الجنة والنار بيد الواحد الأحد، ويجزي بها بسبب الأعمال الصالحة في الحياة الدنيا، ومنها المحبة والتآخي، وليست حكراً على أحد، كي يقرر أنه بهذا العمل أو ذاك (يحجز مقعداً بجوار النبي في الجنة)، وليس في تاريخنا الفقهي، حتى في عصور الظلام، مشروع (لحجز المقاعد).