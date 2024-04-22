الدورة ال 33 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، هي امتداد ثقافي للدورات السابقة، وتلتقي بصورتها المهنية العامّة مع الصورة الكلية لمعارض الكتب في الدولة، وهي معارض فعاليات ثقافية تنوّعية بالإضافة إلى كونها منصّات للكتب التي تذهب إلى الملايين من القرّاء العرب وغير العرب، وبالتالي، تعميق ظاهرة القراءة في الإمارات بلغات عديدة هي لسان عالمي لحضارات وثقافات الشعوب في مختلف جهات الأرض.

يشار دائماً إلى الفعاليات الثقافية في معارض الكتب، وهي ميزة إماراتية معروفة في العالم كلّه، وفي الدورة ال 33 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب نحن في حالة تفاعل يومي في أثناء أيام المعرض مع أكثر من سبعة أنشطة هي معاً دوافع ثقافية وفنية وإعلامية واجتماعية للمعرض،.. هناك أولاً: جسر تواصل بين الجمهور وبين العديد من الشخصيات التاريخية التي أثّرت في ثقافات العالم، وبالطبع هناك أجنحة عربية وأجنبية تطرح عناوين بلغات عدة حول هذه الشخصيات التاريخية المؤثرة في ثقافات وفكر العالم، أي أن القارئ في المعرض يتلقى مادة ثقافية تاريخية بلغة قراءته، وفي الوقت نفسه يتفاعل أكثر مع هذه المادة من خلال البرنامج الثقافي الذي ينظم فعالية الشخصيات التاريخية..

يشار أيضاً إلى الحوارات الحية التي ينظمها المعرض بين العديد من الضيوف والشخصيات الأدبية والفكرية، وبين الجمهور والإعلاميين وهي حيوية ثقافية أخرى تضاف إلى شخصية المعرض.

الشعر له وقت ومكان محترمان في الدورة ال 33 من معرض أبوظبي للكتاب، شعر إماراتي عربي، وشعر عالمي في أفق إبداعي إنساني واحد، ومرة ثانية، حين يشار إلى الشعر، يشار تلقائياً إلى اللغة العربية التي هي أصلاً مرجع ثقافة القراءة في الإمارات، والشعر ديوان العرب، غير أن حافظ هذا الديوان يتمثل جوهرياً في اللغة العربية.

يتضمن المعرض أيضاً برنامجاً مهنياً لمصلحة الناشر ولمصلحة الصناعات الإبداعية في الدولة والنشر في الإمارات أصبح اليوم قطاعاً قائماً بذاته مكفول بمؤسسات وحقوق ودعم مادي ومعنوي وإعلامي من جانب الدولة، بل، أصبح النشر وصناعته رافداً من روافد الاقتصاد المحلي والاستثمار الناجح فيه في الإطار العام لاقتصاد المعرفة والاستثمار في الثقافة بوصفها روح الإنسان وهويته الحضارية.

المعرض فضاء آخر جميل لثقافة الطفل وأدبياته، والمعرض أيضاً فضاء جمالي للفنون الرفيعة مثل الموسيقى والتصوير الفوتوغرافي، ولا ننسى أن الطفل الذي هو وعد المستقبل لا يغيب عن هذه الفضاءات الفنية في المعرض، إلى جانب من يرعاه ويوجّهه من أهله وذويه..

معرض الكتاب في أبوظبي قوّة إماراتية ناعمة.. تذكُّر للماضي، واحتفاء بالحاضر، وتفاؤل بالمستقبل.