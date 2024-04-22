ليس جديدا القول إن الإدارة هي مفتاح النجاح في أي عمل على مستوى الأفراد والأسر والمنظمات والدول، الإدارة منظومة متكاملة تتكون من الإنسان والموارد والأنظمة، الإدارة قيادة وخطط وتنظيم وتنسيق وتقييم وقرارات ومتابعة وتطوير وحوافز وعلاقات إنسانية، وبيئة عمل.

عند نجاح أي منظمة، لا يكفي هذا السؤال: (من الذي يديرها؟) لا بد أن نضيف أسئلة أخرى عن نمط القيادة وأساليب العمل المتبعة، وعن كل تفاصيل العمل الإدارية والفنية والمالية والإنسانية، وعند التعثر تقوم الإدارة الذكية بالتقييم الذاتي والخارجي بحثا عن أسباب التعثر، والعمل على إيجاد الحلول.

الدور القيادي مهم في النجاح الإداري في أي منظمة وفي أي مجال، هذا الدور يكتمل عندما يتحقق في كل إدارات المنظمة وأقسامها، وهنا تبرز أهمية استقطاب الكفاءات.

أما بعد ما سبق، لو انتقلنا إلى الميدان وتحديدا للأندية الرياضية، سوف نطرح على الأندية الأسئلة التالية: