معارض الكتب، تجمعات مؤقتة أو دائمة، تنظم لعرض وبيع الكتب، فهي بمنزلة فضاء مهم للقاء الكتاب، والقراء، والناشرين؛ حيث يمكن للجمهور استكشاف مجموعة واسعة من الكُتب والمواد المطبوعة في مكان واحد؛ إذ تشكل بيئة مثالية، لتبادل الأفكار، والمعرفة، وتعزيز ثقافة القِراءة، ودعم صناعة النشر، وتعزيز التواصل الثقافي بين مختلف اللغات والشعوب.

ويتم في هذه المعارض، عرض الكتب الجديدة والإصدارات الحديثة، والكتب النادرة والمجموعات الأدبية، والعلمية، والتاريخية والفنية، وتقام فيها الفعاليات الثقافية المتنوعة.

وتلعب الإمارات مكاناً مرموقاً في تنظيم معارض الكتب؛ حيث تسعى إلى تعزيز ثقافة القراءة، وتنمية الحوار الثقافي، والأدبي، فهي تقدم دعماً لصناعة النشر للكتاب المحليين والعالميين، من خلال منح جوائز، وبرامج دعم الكُّتاب، والمؤلفين، والتعاون مع المؤسسات الثقافية العالمية، وبهذه الجهود تركز دولتنا جم مقدراتها في تعزيز ثقافة القراءة، وترويج الكتاب على المستوى المحلي والدولي.

فبرعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، انطلقت أعمال الدورة 33 من معرض أبوظبي للكتاب من تاريخ 29 إبريل إلى 5 مايو، بتنظيم مركز أبوظبي للغة العربية، فالمعرض شهد محطات من النمو والتطور على مدار أكثر من 3 عقود، فإذا كانت هناك كلمة يمكن الاستعاضة بها عن الكثير من الكلمات لوصف معرض أبوظبي للكتاب، فإن هذه الكلمة ستكون (الأجمل)، فهذا المعرض افتتح دورته الأولى وأرسى قواعده الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ونجح المعرض في إرساء تقاليد، وقواعد حذت حذوها معارض الكتب في العالم العربي، من برامج (ضيف شرف- والشخصية المحورية- ومناظرات فكرية- وبرامج مهنية وثقافية وبرامج بودكاست عالمية)، وغيرها.

ويتسع مفهوم معرض الكتاب وينفتح على آفاق الثقافة والفكر والتلاقي الحضاري، فالدورة الحالية من المعرض تحتفي بالأديب العالمي نجيب محفوظ باعتباره الشخصية المحورية، ويتضمن كذلك العديد من الفعاليات مثل برنامج (كتاب العالم) الذي يحتفي في دورته الأولى بأحد أجمل الكتب على الإطلاق (كليلة ودُمنه) والمنتدى العربي لأدب الطفل، ويتضمن المعرض كذلك منظومة الجوائز الأكبر في العالم؛ حيث تشمل جائزة الشيخ زايد للكتاب، وجائزة البوكر العربية، وسرد الذّهب، وكنز الجيل، وجائزة منظمة الكتاب العالمية، وجائزة ابن بطوطة، وغيرها، فالمعرض بات موعداً ثقافياً وإبداعياً، ينتظره جميع أفراد المجتمع، وملتقى للمبدعين، من مختلف أنحاء العالم الذين يحرصون على الاستفادة من هذا الحدث، لتقديم إبداعاتهم، وخلاصة تجاربهم، ورؤاهم لإثراء الواقع الثقافي بالكثير من المضامين المهمة.