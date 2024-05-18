دائماً ما تعودنا الشارقة على تميزها في المشهد الثقافي، متفوقة ومبدعة في لعب دور بارز ومهم في رعاية الثقافة على مدى عقود من الزمن، أدارت ورعت وشاركت في المحافل الثقافية الدولية، وشكلت مرآة حقيقية للنشر والفن والشعر والأدب وغيرها من الأمور الثقافية، فاجتهدت في نقل تميز الثقافة الإماراتية والعربية أمام العالم.

ومن على ضفاف المدينة اليونانية الساحلية العريقة سالونيك، والتي تعد ثاني أكبر مركز اقتصادي وسياسي في اليونان، تشارك الشارقة كضيف شرف في معرض سالونيك الدولي للكتاب 2024، لتواصل مسيرتها الرائدة في هذا المجال ولتبني وتستحدث فرص التعاون والعمل المشترك مع نظرائها في اليونان وخارجها.

نحن نقف في هذا الزمن أمام تحولات كبيرة ومؤثرة في مختلف المجالات، ما يملي علينا إعادة النظر في حاضرنا المتغير، لذلك تحرص مؤسساتنا الثقافية الإماراتية على تجسيد هويتنا العربية وتقاليدنا وقيمنا وتنوعنا الاستثنائي، عبر التواصل والتعاون الثقافي المتجدد مع العالم أجمع.

وعملت الشارقة لسنوات طويلة مليئة بالعمل والإنجاز والنجاح في تنظيم معارض الكتب، وساهمت بشكل فاعل في دعم قطاع النشر والإنتاج المعرفي والإبداعي في المنطقة العربية، وتركت بصمة واضحة بين عواصم المعرفة في العالم.

بعضنا يتكلم كثيراً وينجز قليلاً، وبعضنا يصمت طويلاً وينجز كثيراً، ودولة الإمارات تكمل مسيرتها وحضورها الدولي في مختلف المحافل الدولية، ولقد كانت بالفعل دينامو الثقافة على مستوى المنطقة، فالطموح يصنع الحياة ويجعلها أكثر إيجابية، بوركت أيادي قيادات إمارات الخير.