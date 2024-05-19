في سباق الذكاء الاصطناعي الذي يتسارع حتى يصعب اللحاق به، يتقاطع مجتمعان يعملان بأدوات مختلفة، يحملان تناقضا يصعب تجاوزه: مجتمع الابتكار ومجتمع التشريع. الأول مهمته التقدم والحركة، والثاني مهمته الثبات والديمومة. لا شك إن الابتكار لا يصنع الفوضى ولا يصنع التشريع الركود، إنما كلاهما يعمل في إطار دقيق وحساس لضمان التقدم المستمر بوعي وثقة.

في هذا السياق يأتي إطار الذكاء الاصطناعي للابتكار الآمن الذي قدمه السيناتور الأمريكي تشاك شومر باعتباره لحظة محورية للسياسة الأمريكية. يهدف هذا الإطار إلى تحقيق التوازن بين الابتكار والاعتبارات الأخلاقية والسلامة العامة. يأتي هذا الإطار مقدمة لما يتوقعه المحللون من طرح تشريع أمريكي للذكاء الاصطناعي تأخر عن موعده، خصوصا بعد أن طرح الاتحاد الأوربي نسخته مؤخرا. في حين أن مقاصد الإطار جديرة بالثناء، فإن فعاليته تتوقف عند تنفيذه.

ينص الإطار على خمسة مبادئ: الأمن والمساءلة والأسس والشرح والابتكار. يضمن الأمن تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي لتكون آمنة وموثوقة؛ وتتطلب المساءلة الشفافية والمتابعة في قرارات الذكاء الاصطناعي؛ وتؤكد الأسس على ضرورة مواءمة الذكاء الاصطناعي مع قيم المجتمع ومؤسساته. إضافة إلى ذلك، يأتي مبدأ الشرح ليزيل الغموض الذي يحيط بالتقنيات ليمكن المستخدمين من فهم أفضل لها، ومبدأ تشجيع الابتكار لضمان التقدم التقني الأخلاقي. تهدف هذه المبادئ إلى إنشاء نموذج حوكمة يعزز نهجا متوازنا للذكاء الاصطناعي، ويعزز الابتكار مع حماية المصالح العامة والفردية.

ومع أن الهدف من الإطار إضاءة المناطق المظلمة من التقنيات، إلا أنها ربما زادت الأمر غموضا. على سبيل المثال، يصعب تعريف "الأمن" و"الأسس" بمصطلحات عملية قابلة للتنفيذ، مما قد يؤدي إلى تطبيقات لا تتماشى مع المبادئ التوجيهية. سيكون الاختبار الحقيقي في صياغة لوائح محددة تترجم هذه المبادئ عالية المستوى إلى إجراءات قابلة للتنفيذ دون خنق التقدم التقني.

علاوة على ذلك، سيصعب تنفيذ هذا الإطار الشامل بكفاءة دون وجود مبدأ للمرونة. حيث إن من المتوقع أن يوفر الإطار مبادئ توجيهية واضحة للامتثال مع السماح أيضا بإجراء تعديلات سريعة مع ظهور التطورات والتحديات التقنية الجديدة. كما يذكر الابتكار باعتباره مبدأ، إنما الأجدر أن يحمي الإطار مبدأ التجريب المتكرر، حيث يخشى من اللوائح الصارمة أن تثبط روح المبادرة والاستكشاف التقني الذي هو عصب الابتكار.

في حين أن إطار الذكاء الاصطناعي للابتكار الآمن يحدد اتجاها واعدا لحوكمة الذكاء الاصطناعي في أمريكا، فإن رحلة التطبيق ستكون حاسمة. يتطلب من الإطار ولوائحه التطبيقية أن ترعى فوائد الذكاء الاصطناعي للمجتمع في توازن دقيق دون المساس بمعاييره الأخلاقية من جهة، أو خنق الابتكار من جهة أخرى. لن يشكل نجاح هذا الإطار تطويرا للذكاء الاصطناعي فحسب، إنما نجاحا لمنهجية إدارة الابتكار في أطر تشريعية مناسبة للتقدم المستمر في كل مجالات التقنية مستقبلا.