فداحة الأمر أن المأزق ليس سياسياً مهما تعددت أو اختلفت أسماؤه، جمهوري، ديمقراطي، ليكودي، بل هو أخلاقي. وفي بعض الحالات هو مشهد إغريقي من مآسي النفس البشرية التي لا حدود إلى ما يمكن أن تصل إليه من الاعتداد، عندما تصاب بالمرض الشائع الذي لا شفاء منه: الطمع والغرور.

أمام العالم أجمع يتصارع ثلاثة من غير الأكفياء على أخطر منصب في العالم: الرئيس الأميركي الذي يرفض الرضوخ لواقعه الصحي المذري. والرئيس السابق الذي يرفض الإقرار بمقياس اجتماعي أو اعتباري أو قانوني. والآن، السيدة كامالا هاريس، المجهولة التي لا يعرفها أحد، والتي تعتقد أنها الحل، وأنها المرشحة القادرة على لمّ شمل أميركا المنقسمة، وتحقيق المصالحة.

نحن أمام حالات مرضية موصوفة على بعد أشهر قليلة من ساعة الخيار: سيدة لم تشغل منصباً سياسياً تريد أن تصبح رئيسة مرة واحدة. ورجل يعتبر نفسه أهم من أميركا ومن الرئاسة. ورئيس لا يستطيع التمييز بين «نزلة البرد» وزلة الدماغ. أو أحكام الشيخوخة التي قال ديغول إنها «غرق».

كل يوجه الإهانة، أو الاحتقار، على طريقته ومدى استيعابه لما يفعل. بعد الكلام عن إمكان ترشح هاريس لم يعد ترشح ترمب مستهجناً. لكن تبقى حالة بايدن ظاهرة بشرية لا تصدق. رجل يقع على الأرض، ثم ينهض ليعلن ترشحه. ويصاب «بنزلة برد» تفقده القدرة على التركيز، ثم يقف ليعلن أنه «قادر على القيام بعمله»!

تقدم الديمقراطية في أحرج ساعاتها أسوأ الأمثلة على قدرتها على الاستمرار: ممثلها في إسرائيل، وقاتل الأطفال، يكاد يشعل حرباً كبرى، واليمين يرعب أوروبا من لحظة الانتصار. والخطاب السياسي العام لم يكن «مسخفاً» في أي مرة كما هو الآن. تصور أن تأتي الديمقراطية مرة أخرى برئيس يعاني من «نزلة برد» في منطقه، أو برئيس يعاني من مرض ارتفاع الأبراج، أو بسيدة لا تعرف بعد مما يجب أن تعاني، أو كيف، أو لماذا. كيف لا يقرأ أو يسمع هؤلاء الثلاثة ماذا تقول عنهم كبار الصحف الأميركية، وكيف يستمرون في معاركهم. ثمة نقص في أشياء كثيرة، منها التعامل مع المرآة. مشكلة العصور.