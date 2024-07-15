يأتي قرار انضمام وتعيين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع، استكمالاً للنهج الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة بترسيخ دعائم القيادات الشابة والاستراتيجية، وبذلك يصبح سمو الشيخ حمدان بن محمد ثاني وزير دفاع في تاريخ الإمارات بعد والده الذي عُين في المنصب منذ عام 1971.

ويعتبر سمو الشيخ حمدان بن محمد الممثل الرئيسي لجيل الشباب الإماراتي والقدوة الأكبر حتى على المستوى الشباب العربي، ويعتبر سموه ملهماً لمرحلة البناء المتجددة في نهضة دولة الإمارات. هذه المسؤولية الوطنية تعكس الرؤية المستمرة لطموح الإمارات في أرض مزدهرة مليئة بالأحلام والآمال التي لا تعرف المستحيل. إن المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتق سمو الشيخ حمدان بن محمد وزمام الأمور التي يتولاها تأتي بفضل النهج التربوي والقيادي المستلهم من القائد وصاحب الرؤية الملهمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله فتطلعات سمو الشيخ حمدان بن محمد هي تنبؤ بالعهد الجديد لقيادة الشباب وترسيخ لمفهوم الدولة الوطنية الشابة من خلال وضع بصمات نوعية مؤثرة لكسب الكثير من الثقة الشبابية في خضم مسيرة زاهرة بالإنجازات الوطنية الإماراتية.

طموحات شعب الاتحاد على ارتباط تام ووثيق بالقيادات الشابة، والرؤية الطموحة في سبيل تحقيق مزيد من الإنجازات بلا حدود وتحقيق الصدارة في جميع المؤشرات والمراكز العالمية والتي كرست اسم الإمارات عالياً في المحافل الدولية. إن الفصل الجديد لسمو الشيخ حمدان بن محمد سيشكل محطة استثنائية سواء على المستوى السياسي أو النقلة الاستراتيجية الوطنية في ظل التحديات التي تحيط بالمنطقة ومنطقة الشرق الأوسط.