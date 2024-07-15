أعلن مجلس إدارة مؤسسة المسار الرياضي برئاسة سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في 10 يوليو 2024م اعتماد تصاميم البرج الرياضي، أحد أبرز معالم مشروع المسار الرياضي، على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في مدينة الرياض. وذكر المهندس عبدالله البشر نائب الرئيس الأول للتخطيط في مؤسسة المسار الرياضي، عن بعض جوانب مشروع البرج الرياضي والمسار الرياضي.

وبالواقع يكاد يكون طريق الأمير محمد بن سلمان الذي يقع عليه البرج الرياضي والمسار الرياضي محور شرق - غرب ينصف ويقسم مدينة الرياض إلى قسمين:

جنوب المدينة وتمثله الرياض الأولى جنوب المسار.

وشمالاً تمثله مدينة الرياض الجديدة أو الحديثة تمتد من شمال المسار لتشمل محافظات الرياض الشمالية وطريق الملك فهد الذي يمتد إلى القصيم ثم ينتهي بالمدينة المنورة.

إذن لماذا المسار الرياضي منصفاً للرياض؟ وهذا يعود لكونه محوراً يبدأ من الحافات الغربية لجبال طويق ووادي حنيفة، ويستمر شرقاً إلى وادي السلي، الوادي الممتد من شمال شرقي الرياض قرب مطار الملك خالد وحتى جنوب هيت بطول 103 كم ليستمر خلف بعض الهضاب ومرتفعات حافة العرمة.

ويعتبر وادي السلي المحدد الشرقي لمدينة الرياض، ووادي حنيفة المحدد الغربي لمدينة الرياض.

أهمية البرج الرياضي عديدة منها: أن الرياض تستعد لافتتاح مشروعاتها التنموية في رؤية 2030 مثل : القدية، والدرعية والمربع، وحديقة الملك، ومطار الملك سلمان، والعديد من المنشآت الرياضية، كما أن الرياض تستعد لاستضافات بطولات قارية وعالمية مثل: معرض إكسبو 2030 الدولي، كأس العالم 2034، واجتماعات الاتحادات والفيفا الدولية وبطولات الرياضات الأخرى،

من تفاصيل وأهداف مشروع البرج الرياضي:

- سيكون البرج الرياضي أطول برج رياضي في العالم، سيبلغ ارتفاعه 130 متراً بمساحة 84.000 متر مربع.

- يشمل أعلى جدار تسلق في العالم بارتفاع يصل إلى 98 متراً.

- سيتوّج البرج بأعلى مضمار للجري في العالم بطول 250 متراً.

- تحتوي على مرافقَ رياضية استثنائية لممارسة أكثر من 30 نوعاً رياضياً.

- يعزز ثقافة الرياضة ويلبي احتياجات الرياضيين والهواة ومرافق للأشخاص ذوي الإعاقة.

- يعد البرج أبرز معالم مشروع المسار الرياضي، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تحسين جودة الحياة في مدينة الرياض لتصبح واحدة من أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم.

- يساهم في تعزيز اقتصاد المملكة وتعزيز مكانتها الدولية كمركز ريادي للرياضة.

- مشروع المسار الرياضي يعد أكبر متنزَّه طولي» في العالم بمسافة تتجاوز الـ135 كيلومتراً ضاماً مسارات آمنة ومشجرة للمشاة والدراجات الهوائية والخيل.

- المسار رابط بيئي وحضاري مابين مشروع وادي حنيفة ومدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية غرباً مروراً بوسط مدينة الرياض، وبين وادي السلي في الشرق.

- كما يتضمن أكثر من 4.4 مليون متر مربع من المساحات الخضراء المفتوحة، ونحو 50 موقعاً للرياضات المتنوعة، ومعالم فنية مميزة، بالإضافة إلى عددٍ من المواقع والمناطق الاستثمارية تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 3 ملايين متر مربع.

- كما يتميز البرج الرياضي بتصميمه المعماري مطبقاً لجماليات الكود العمراني للمسار الرياضي المستمد من مبادئ العمارة السلمانية المعتمِدة على الأصالة والحداثة معاً،.

- يأتي مشروع المسار الرياضي أحد المشروعات الكبرى لمدينة الرياض التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله -، بتاريخ 19 مارس 2019، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، حيث يعمل المشروع على تعزيز مكانة مدينة الرياض في التصنيف العالمي وتحويلها إلى وجهة عالمية مفضلة وملاءمة للعيش.