يقول مفكرو فرنسا إن بلدهم نجا على بوصة واحدة من فوز اليمين المتطرف واحتمالات ما يحمل معه من تفجير. لكن اليمين المثير للخوف قد يصل، أو بالأحرى يعود إلى البيت الأبيض في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بأكثرية كبرى، وربما ساحقة، بسبب تضعضع الديمقراطيين.

في مثل هذه الحال، ماذا علينا أن نتذكر؟ أولاً أن الرئيس الفائز دونالد ترمب، أمر بقصف أفغانستان بأثقل قنبلة صنعتها أميركا في تاريخها، ومن ثم مزّق الاتفاق النووي مع إيران، الذي استغرق التفاوض عليه 12 عاماً، وبعدها فعل ما لم يقدم عليه أي رئيس أميركي من قبل: نقل السفارة الأميركية إلى القدس.

لا مقاييس عادية فيما يمكن أن يفعله الرجل العائد كاسراً القواعد المألوفة، بما فيها رصاصة النجاة. كان نابليون يختار جنرالاته وفق سلم من الكفاءات. وعندما ينتهي منها يسأل: هل هو محظوظ؟

أغنت الرصاصة الفاشلة كل الأساطير والخرافات الشعبية حول بطلها الأول. تخيّل للحظة لو أن رصاصة الأذن لم تضل طريقها. تخيل في أي حال كان العالم اليوم، وأميركا وأوروبا وروسيا؟ أليس في قائمة الحظوظ أنه حتى الكرملين يدعم الدونالد، والدونالد يتحدى منافسه في مباراة غولف لقاء مليون دولار، وكأن رئاسة أميركا حلبة مصارعة. بعد دقائق من مسحة الأذن، ملأت إشاعات المؤامرة «السوشيال ميديا». مَن هو القاتل، وكيف، وأين دبِّرت المؤامرة؟ واليمين العالمي واليسار العالمي. وكان ترمب سعيداً جداً بها ما دام قد بقي حياً، فقد سخرت له أعظم حملة دعائية في التاريخ من دون الاضطرار إلى مقتل كيندي، أو نزف ريغان. فقط، ضمادة رئاسية بيضاء كتب عليها بالحبر السري: موعدنا في الخامس من نوفمبر.

لن تكون رصاصة النجاة مفاجأة ترمب الأخيرة. هي الكبرى، أجل، أما الأخيرة فلا. ولا ضرورة للتكهنات. سوف يرتدي الصدرية المضادة للرصاص، ويبحث عن المبارز، سواء كان خصماً، أو سيئ الطالع، مثيراً للشفقة، أو مرشحاً ديمقراطياً (أو مرشحة) في آخر لحظة. يتصرف الرئيس بايدن مثل متسابق في رسوم متحركة، عاثر الخطى، ضعيف الذاكرة، وأحياناً، يقع خلف منصة أمام ناخبيه.

لا شيء يثني الرئيس عن معركة البقاء في البيت الأبيض. لا هو ولا المسز بايدن، ولا شقيقه، ولا عائلة النصح والوصاية.