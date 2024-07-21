تتطوّر التعريفات بتطور العلوم والممارسات، في كل علمٍ وكل تجربة، وتاريخ الأفكار ودراسة التجارب وتطوير المصطلحات تعبر عن مزيد تعقيد في الواقع، تقابله زيادة في الرصد والقراءة والتوصيف، وأي رصدٍ لتطور العلوم والمعارف في الأعوام المائة الأخيرة من عمر البشرية كفيلٌ بتأكيد هذه الحقائق.

ترمب الظاهرة، خرج من رحم التطورات السياسية الأميركية في الثلاثين عاماً الأخيرة، بعد سقوط الاتحاد السوفياتي ونهاية الحرب الباردة، وتربُّع أميركا منفردة على هرم قيادة العالم، وحين تحوّلت إلى إمبراطورية منتصرة، وخرجت مقولة المفكر الأميركي فرانسيس فوكوياما عن «نهاية التاريخ» توازى مع ذلك البحث عن عدوٍ جديدٍ، تمثّل حينها في أطروحات منها «الخطر الإسلامي» أو «صدام الحضارات»، كما كتب المفكر الأميركي الآخر صموئيل هنتنغتون، وقد طوّر كلٌ منهما أطروحته فيما بعد، ولكن أثر ذلك بقي على الواقع.

احتدام الصراع السياسي الذي وصل إلى حدودٍ غير مسبوقةٍ داخل أميركا، هو اختلافٌ في النظريات الفلسفية والأفكار العميقة حول تعريف «هوية» أميركا وطبيعة «الحلم الأميركي» الذي تريد أن تكونه لنفسها وللعالم، فهو صراعٌ على التاريخ وعلى المستقبل، وحين سيطر «المحافظون الجدد» على الحزب الجمهوري في عهد جورج بوش الابن جاء باراك أوباما ليقود «اليسار الليبرالي» داخل الحزب الديمقراطي، وبينما دخل بوش الابن حربين في العراق وأفغانستان لمواجهة «الخطر الإسلاموي»، جاء أوباما برؤية دعم «الجماعات الأصولية» لتسلم الحكم في الدول العربية، وحين استعرض بوش الابن قوة أميركا العسكرية الخشنة، جاء أوباما بالانعزالية والانسحابية من العالم، وأظهر أميركا ضعيفةً أمام كل الخصوم، من روسيا مروراً بإيران، وصولاً إلى «الجماعات الأصولية» التي هي أصل الإرهاب وأساسه ومنبعه.

ذهب أوباما والحزب الديمقراطي بعيداً مع «اليسار الليبرالي» في السياسة والمجتمع، في الإعلام والفنون، في الجامعات وثورة السوشيال ميديا، وكان طبيعياً أن يأتي جواب اليمين المحافظ الأميركي موازياً لهذا الانحراف في يمينيته ومحافظته، فكان ترمب الذي سحق خصومه داخل الحزب الجمهوري، ثم سحق هيلاري كلينتون والحزب الديمقراطي وتسلّم قيادة أميركا.

كان هذا تصعيداً للصراع التاريخي بين «اليمين» و«اليسار» داخل أميركا، وبدلاً من أن ينتصر الوسط في «اليمين» أو في «اليسار» أصبح اليسار يزداد يساريةً، واليمين يزداد يمينية، وبعد انتصار «ترمب» سعى اليسار الأميركي لتشويهه والتقليل من شأنه وازدرائه والتخطيط لإسقاطه لا سياسياً فحسب بل شخصياً بوصفه «شعبوياً» و«متطرفاً»، وبأنه شذوذ عن طبيعة السياسة الأميركية، بل والهوية الأميركية، وسعوا لإسقاطه بشتى الطرق، ومنها دعم حركاتٍ اجتماعية نشطة مثل «حياة السود مهمة» أو حركات «الشذوذ الجنسي» وغيرهما، وعندما سقط في انتخابات 2020 أكدوا أنه انتهى ولن يعود مجدداً، وبأن «الترمبية» مصيرها التلاشي التام، ونشروا ذلك عبر العالم وتأثر بهم كثير من الكتاب العرب في تعليقاتهم وتحليلاتهم، وكان ذلك تفكيراً رغبوياً أكثر منه تحليلاً عقلانياً وواقعياً.

لأربع سنواتٍ من ولاية بايدن، سعى الديمقراطيون و«اليسار الليبرالي» لمحو كل أثرٍ لسياسات ترمب، ولاحقوه شخصياً ملاحقةً يراد بها إنهاء أي مستقبلٍ سياسيٍ له، وتحذير أي أحدٍ من اقتفاء سياساته أو إعادة طروحاته في سلسلة طويلة وصلت إلى استخدام «القضاء» ضده، وأصبحت مفاهيم «العدالة» و«الديمقراطية» على المحك في نموذجها الأرقى، حتى تدخلت «المحكمة العليا» وأعادت الأمور إلى نصابها.

عهد بايدن هو أقرب إلى ولاية ثالثة لعهد أوباما، السياسات نفسها والتوجهات ذاتها والأشخاص أعينهم أحياناً، وقد أثر ضعفها كثيراً على العالم بأسره، فالعالم لا يحتمل الفراغ ولا الضعف، ومن هنا عاد ترمب ليضرب بقوةٍ كل سياسات بايدن في كل المجالات، وهو قويٌ ومتماسكٌ، وقد استفاد كثيراً من ولايته الأولى في مقابل بايدن الذي رغم تاريخه الطويل، أصبح يعاني صحياً وذهنياً بشكل لا يمكن إنكاره حتى لدى أنصاره.

بعد المناظرة الرئاسية الأولى وقعت الكارثة لدى الحزب الديمقراطي باعتراف قياداته، فبايدن لا يمكن أن يقف في وجه ترمب بأي حالٍ من الأحوال، ومعركته خاسرةٌ، ودخل الحزب الديمقراطي في اضطرابٍ حول إقناع بايدن بالانسحاب ورفضه القاطع له، ولم ينتهِ هذا الجدل بعد، والوقت قصير نحو الانتخابات والتفتيش عن بديلٍ ليس بالأمر اليسير، وربما بعض القيادات لا تريد مواجهة ترمب في حال قوته.

ثم جاءت الطامة الكبرى على الحزب الديمقراطي بمحاولة اغتيال ترمب، الذي أصبح لدى أنصاره مثل «الشهيد الحي» أو «المسيح الحي» أو المخلص المؤمن بقضيته، حتى لو مات دونها.

أخيراً، فصراع بايدن وترمب صراع أميركي، وما يهمنا عربياً هو سياسات الرجلين تجاه دولنا وشعوبنا ومنطقتنا.