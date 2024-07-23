سيبدأ في 28 من الشهر الجاري البثّ التجريبي للقناة الإخبارية الكويتية، التي ستكون متخصصة في الأخبار والبرامج السياسية، وتعمل على مدار الساعة، كما تقدم برامج إخبارية وثقافية وحوارية.

هذا هو الخبر الذي أعلنه وزير الإعلام والثقافة الكويتي عبد الرحمن المطيري، الأحد الماضي، شارحاً عن الهوية الرسمية للقناة الإخبارية الكويتية التي تزمع الوزارة إطلاقها باسم «قناة الأخبار».

وزير الإعلام والثقافة الكويتي قال إن القناة الإخبارية الجديدة «ستكون نافذة جديدة في السياسات الإعلامية».

الوزير الكويتي وعد بخدمة إخبارية مختلفة، تعتمد على الدّقة والعمق والشمول، والمصداقية، من الشعب للشعب.

ربما قال قائل إن هذه وعود معتادة عند إطلاق كل مشروع إعلامي من هذا القبيل، لكن الاختبار الحقيقي يكون عند النزول للميدان، أو في حالتنا هذه التحليق في الفضاء، وكما قِيل في الأمثال، لا تستطيع أن تقول إن السفينة الجديدة، جيّدة، حتى تنزل للبحر، فهو أصدق وأكبر اختبار لها.

شخصياً أتمنّى النجاح لهذه القناة الجديدة، فوق اعتبارات محبّة الخير للكويت وأهلها، لديّ سبب آخر لتمنّي نجاح هذا المشروع، وهو الفرح بـ«مزاحمة» الإعلام «الكلاسيكي»، ولست أقول القديم، للفوضى الإعلامية، والعبث الجارف الذي نراه مع ولادة كل دقيقة على فضاءات السوشيال ميديا، بل تحاول الآن القنوات الجديدة العمر، بعضها أطلق قبل عام أو عامين، محاكاة نجوم الـ«يوتيوب» والـ«تيك توك» وأشكالهم، على شاشاتهم، ويحاول نجوم «الهبَل» «السوشيالي»، الولوج إلى الشاشات، فساحت الشاشات على بعضها، في مشهد سوريالي يشبه لوحة الساعات الشهيرة لسلفادور دالي!

الغريب أنه ومع انخراط كثير من المؤسسات الإعلامية وبعض وزارات الإعلام في العالم العربي في هذا السباق المدّمر لإذابة الشاشات في بعضها، وإقحام «كلّو على كلّو» بحيث لم نعد نعرف الخطوط الفاصلة بين الصحافي الحقيقي و«الملقوف» من ملاقيف السوشيال ميديا - الملقوف لفظة خليجية تعني المتطفل - مع هذه الحالة كلها؛ فإننا نجد الإعلام الكلاسيكي في أميركا والغرب ما زال هو الرائد والقائد.

صحف أميركا وشبكات التلفزة والوكالات، هي التي تنشر القصص الصحافية المليئة بالمعلومات الجديدة، وما زالت هي معقل المقابلات مع صناع القرار، كما ما زالت هي موئل كتاب المقالات والرأي الكبار، كما ما زالت هي عرين التحقيقات والتقصّيات الثقافية الرصينة والجديدة.

الغرب هو من اخترع السوشيال ميديا، لكنه لم «يتهّور» ويطلق الرصاص على مؤسساته الإعلامية الكبرى... أبداً، فهذا شيء وذاك شيء، يتعاقبان كما الليل والنهار.

على فكرة لا يعني وصف الإعلام بالكلاسيكي أنه منقطع الصلة عن منصات السوشيال ميديا، بل هو أكبر مغذٍّ لها بمحتواه.

لذلك؛ جزيل الأمنيات بالتوفيق للقناة الكويتية الإخبارية الجديدة، وأرجو أن تكون السوشيال ميديا هي ما ينقل عنها ويمشي خلفها، وليس العكس.