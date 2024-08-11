ميسون الدخيل

تمتد القيادة في التعليم إلى ما هو أبعد من الواجبات الإدارية؛ فهو يتطلب التزامًا ثابتًا بالمساواة والدعوة والتعلم المستمر، لأن مدراء المناطق الذين يتبنون التعلم مدى الحياة يلهمون ثقافة النمو والابتكار داخل مناطقهم، مما يؤدي إلى تنمية الالتزام المشترك بالتميز التعليمي ونجاح الطلبة. من المعروف أنه في مجال التعليم، يلعب مديرو المناطق دورًا محوريًا، حيث يشكلون السياسات والممارسات التي تؤثر في المجتمعات بأكملها. وبعيدًا عن مجال البيانات والإحصاءات، تتطلب القيادة الفعالة على هذا المستوى التزامًا عميقًا بالتعلم المستمر من تجارب الحياة الواقعية للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين وتعقيدات الحياة المدرسية. يشرف مديرو المناطق على أنظمة تعليمية واسعة تضم مدارس متنوعة، ولكل منها مجموعة من التحديات والنجاحات الخاصة بها، فرغم أن التقارير والبيانات توفر رؤى مهمة، إلا أنها غالبًا ما تفتقر إلى العمق والسياق اللازمين لفهم الحقائق الدقيقة التي يواجهها أصحاب المصلحة، فمثلا يمكن لمديري المناطق الحصول على رؤى مباشرة حول تجارب الطلاب من خلال زيارة المدارس بانتظام والتفاعل مع الطلاب؛ أي المشاركة في أنشطة الفصل الدراسي مثل المشاريع الجماعية أو المناقشات، حيث يمكنهم حينها ملاحظة كيفية تأثير منهجيات التدريس في مشاركة الطلبة ونتائج التعلم. كما يمكن للمحادثات مع الطلبة أثناء فترات الراحة أن توفر تعليقات قيمة حول تجاربهم التعليمية وتطلعاتهم والتحديات التي يواجهونها داخل المدرسة وخارجها. هذا التفاعل المباشر مع الطلبة يتيح الفرص لمديري المناطق ليشهدوا وبشكل مباشر تأثير السياسات والممارسات في نتائج التعلم، ويكتسبون رؤى لا تقدر بثمن حول الاحتياجات الاجتماعية والعاطفية والأكاديمية لأبناء وبنات منطقتهم. يمكن لطلابنا... أن يعلمونا الكثير عن نظامنا، والأشياء التي نصممها لهم، ما الذي ينجح، وما الذي لا ينجح. أما أولياء الأمور، الشركاء الأساسيون في الرحلة التعليمية، والذين يدافعون عن احتياجات أطفالهم وتطلعاتهم، يستطيع مديرو المناطق الذين يبحثون بجدية عن وجهات نظر هذه الشريحة، أن يصلوا لذلك من خلال استضافة اجتماعات أو منتديات منتظمة تتيح لهم الاستماع مباشرة إلى أولياء الأمور وأعضاء المجتمع. على سبيل المثال، قد تسلط المناقشات الضوء على المخاوف المتعلقة بقضايا النقل التي تؤثر في حضور الطلاب أو الحاجة إلى خدمات دعم إضافية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. المهم هنا أنه من خلال الاستماع والاستجابة لتعليقات المجتمع بشكل فعال، يمكن لمديري المناطق بناء الثقة والتعاون، وتعزيز بيئة داعمة تشعر الآباء بأنهم شركاء متمكنون ومقدرون في تعليم أطفالهم. بالنهاية إن فهم ديناميكيات المجتمع يتجاوز التحليل الإحصائي؛ فهو ينطوي على الاستماع إلى أصوات متنوعة، والاعتراف بالفروق الثقافية الدقيقة، وتعزيز البيئات الشاملة حيث تشعر كل أسرة بالتقدير والاستماع. بالنسبة لمن هم قلب العملية التعليمية – المعلمون والمعلمات – فمن خلال المشاركة في جلسات التطوير المهني، وإجراء زيارات مدرسية، وطلب التعليقات منهم، يكتسب مديرو المناطق معرفة مباشرة بالممارسات التعليمية وتحديات المناهج الدراسية واحتياجات التطوير المهني، ولا يؤدي هذا النهج التعاوني إلى تعزيز القيادة التعليمية فحسب، بل يمكّن المعلمين والمعلمات أيضًا من الابتكار والتكيف مع الاتجاهات التعليمية المتطورة. ويمكن تقديم الدعم من خلال المشاركة في ورش عمل التطوير المهني وجلسات التخطيط التعاوني. فيمكن لحضور ورشة عمل حول التدريس المتمايز أن يزود هؤلاء القادة برؤى ثاقبة حول ممارسات التدريس الفعالة المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الطلاب المتنوعة، كما توفر الزيارات المدرسية فرصًا للتعرف على المعلمين المتميزين، ومناقشة ابتكارات المناهج الدراسية، ومعالجة التحديات التي يواجهها المعلمون في تنفيذ المبادرات التعليمية الجديدة. وبذلك يُظهر القادة التزامهم بدعم النمو المهني للمعلمين والمعلمات وتعزيز جودة التعليم على مستوى المنطقة. نعلم جميعًا أن مشهد التعليم يتطور باستمرار، ويتشكل من خلال التقدم التكنولوجي، والتغيرات التشريعية، والتحولات المجتمعية، وللبقاء على اطلاع على الاتجاهات التعليمية، يمكن لهؤلاء القادة تجربة التقنيات الجديدة أو الأساليب التعليمية داخل مناطقهم شخصيًا؛ أي من خلال تبني الابتكار والتكيف مع الاتجاهات التعليمية الناشئة، ومتابعة التفاعلات نحوها من الجهات المستهدفة، وبهذا يضع المديرون مناطقهم في طليعة التميز التعليمي. من الأهمية أن يقوم مديرو المناطق بدور محوري في تعزيز المساواة والتميز عبر أنظمتهم التعليمية، ويمكنهم فعل ذلك من خلال دراسة التفاوتات في الإنجاز، والوصول إلى الموارد، والفرص. كما يمكنهم تنفيذ تدخلات مستهدفة تعالج العوائق النظامية وتعزز بيئات التعلم الشاملة، بمعنى دعم مبادرات المساواة من خلال فحص البيانات المتعلقة بتحصيل الطلاب وتحديد الفوارق بين المجموعات الديموغرافية. على سبيل المثال، قد يكشف تحليل معدلات التخرج وبيانات الأداء الأكاديمي عن فجوات في الوصول إلى الدورات الدراسية المتقدمة، أو الموارد للطلاب من المجتمعات المحرومة. إن تنفيذ التدخلات المستهدفة، مثل توسيع نطاق الوصول إلى برامج تعليمية خاصة بتفريد التعليم، أو الاستثمار في التطوير المهني للمعلمين في ممارسات التدريس المستجيبة لاحتياجات الطلبة، يدل على الالتزام بمعالجة الحواجز النظامية التي تحول دون تحقيق العدالة، وهكذا فمن خلال تعزيز ثقافة الشمولية والتحسين المستمر، يمكن للقادة ضمان حصول جميع الطلاب على فرص متساوية للحصول على تعليم عالي الجودة وفرص النجاح. لهذا ولغيرها من الأسباب التي لا تتسع المساحة لذكرها، لا ينبغي لمديري المناطق التوقف أبدًا عن التعلم لأن قيادتهم تؤثر في حياة الطلاب والمعلمين والمجتمعات الحاضنة. ومن خلال التعامل مع تجارب ووجهات نظر الحياة الواقعية، يكتسب القادة رؤى لا تقدر بثمن، تُرشد القرارات الإستراتيجية، وتعزز التعاون والمساواة. بالنهاية لا يؤدي التعلم المستمر إلى تعزيز فعالية القيادة فحسب، بل يضمن - أيضًا - أن تظل سياسات وممارسات المنطقة مستجيبة للاحتياجات المتطورة والمستمرة بالتغير للمتعلمين. كما أنه من صميم ماهية القيادة الإدارية، وقبل أي شيء آخر، أن يكون القيادي دائمًا.. معلمًا يعيش في قلب العملية التعليمية.