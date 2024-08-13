بشرى فيصل السباعي



أثار الحفل المفرط البذخ لأحد أثرياء الهند النقد والملامة بسبب الفقر الشديد لأهل بلده، بينما رأى البعض أنه من حق الثري أن يتصرف في ماله كما يشاء مهما بلغ إسرافه وتبذيره فيه، لكن الحقيقة أن الملامة تكون في موضعها الصحيح إن كان هذا الثري في مجتمع فقير ولم يقم بأي جهود لمساعدة مجتمعه؛ لأن هناك حقاً للفقراء في أموال الأغنياء، لذا في جميع الأديان هناك تشريع بالتبرع بنسبة معينة من المال سنوياً لصالح الفقراء، ولذا من يتبرع بجزء من ماله للفقراء يكون قد أدى الواجب عليه ورفع الملامة عن نفسه، وإن كان التبذير بشكل استعراضي يدل على أن صاحبه يفتقر للنضج الجوهري فهي نقيصة شخصية، وفي الحديث الصحيح «شر - في رواية بئس - الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء» البخاري ومسلم. ودعوة الفقراء إلى الولائم في عصرنا يكون عبر الجمعيات التي تأخذ الطعام الزائد مثل جمعيات حفظ النعمة في السعودية أو بنك الطعام وتعيد توزيعه على المحتاجين، وأرجو أن يتم فرض قانون يجرّم ويعاقب على رمي الطعام الصالح في الزبالة كما فعلت فرنسا ويلزم كل الجهات العاملة في مجال الأغذية بالتبرع بالفائض إلى الجمعيات وبنك الطعام، فجزء كبير من دخل الفقراء يصرف على الأكل، ولذا إن توفر لهم الأكل بالمجان هذا سيساعدهم في إنفاق دخلهم على الحاجات الأخرى، مما سيرفع من نوعية حياتهم، ويلاحظ أنه في الغرب هناك نضج أكثر في التعامل مع المال، فأثرى أثرياء العالم الأمريكيين لم يقيموا زواجاً أسطورياً مثل الذي أقامه الثري الهندي لأنه في الثقافة الغربية يعتبر هذا تصرفاً مبتذلاً وغير راقٍ، أي كما يقال تصرف حديث نعمة، بينما في الشرق تسود ثقافة غرور الأنا النرجسية، ولذا لا يعتبر معيباً التباهي والتفاخر والاستعراض المبتذل بالثراء وبدون أن يكون للثري أي مساهمات في خدمة المجتمع أو التبرع للفقراء، بينما جميع الأثرياء الغربيين لديهم جمعيات خيرية بأسمائهم تنفق ليس فقط على تنمية الفقراء إنما أيضاً على أوجه النفع العام مثل الأوقاف لصالح الجامعات والأبحاث العلمية، بينما في الشرق هذا أندر من النادر وتقريباً غير موجود، وأيضاً الشركات في الغرب لديها برامج لخدمة المجتمع، مع أن الفقر في الغرب غالباً لا يصل إلى الدرجة التي في الشرق؛ لأن الحكومات الغربية ثرية وتقدم مساعدات للفقراء، بينما في الشرق هناك حرفياً أناس يموتون من الجوع والمرض حول أسوار قصور الأثرياء بدون أن يبذل الأثرياء لهم قرشاً لذا يلامون، ومن الجانب الديني للمسألة عندما يطرح السؤال لماذا الله لا يرزق الفقراء لكي لا يموتوا من الجوع؟ فالجواب إن الله جعل رزق الفقراء ضمن ثروات الأغنياء، ولذا فرض عليهم الزكاة، ولذا من الجانب الديني يصح لوم الأثرياء على بذخهم إن كانوا لا يؤدون حق الفقراء في ثرواتهم، ومفيد للجميع توبيخ الأثرياء الأنانيين على عدم وجود أي مساهمات لهم في خدمة المجتمع ومساعدة الفقراء وتذكيرهم بأن هذا واجب عليهم وليس تفضلاً ومنّة منهم، وجدير بالذكر أن الصين مؤخراً فرضت في مواقع تواصلها قانوناً يلغي بموجبه أي حساب تظهر فيه سلوكيات الاستعراض بالثراء والبذخ، لكن لا حاجة لمثل هذا القانون لو كانت هناك ثقافة تشبه التي في الغرب ترى أن الاستعراض بالثراء والبذخ هو أمر مبتذل، ولذا لا يفعله الأثرياء الذين يحبون الحفاظ على سمعتهم وحسن انطباعات الناس الإيجابية عنهم.