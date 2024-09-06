عقل العقل

في اللحظات الأخيرة في فترة الانتقالات الصيفية وقعت الاندية السعودية صفقات مع لاعبين دوليين ومحليين وبقيمة أقل عن الموسم الماضي، وهذا هو الطبيعي باعتقادي. فالأندية الاربعة الكبيرة خاصة مدججة بلاعبين كبار وبعقود سارية لأعوام طويلة نوعاً ما، ما عملته هذه الاندية هو تغطية بعض انكشاف مراكزها بسبب فشل الصفقات السابقة او عدم انسجام بعض اللاعبين رغم عقودهم الضخمة مع فرقهم، وخاصة ان ثلاثة منها هي الهلال والنصر والاهلي ومعهم التعاون لديهم استحقاقات محلية وقارية في هذا العام، الهلال يفرق عنهم أن لديه استحقاقا عالميا في بطولة اندية كأس العالم في 2025، حتى أندية الوسط والصاعدة كان لها نصيب من صفقات الانتقالات الصيفية وهذا مهم جداً، وأتمني ان توفق بقية الأندية في لاعبيها الجدد وأن نشاهد دوريا قويا وفيه تكافؤ نوعاً ما بين جميع الاندية، وهذا هو عنصر جذب وتشويق للعبة وللدوري وللجماهير . فالعام الماضي شهدنا حسم الدوري من قبل الهلال وبفارق واسع عن أقرب منافسيه، وشهدنا مباريات تنتهي بفوز فرق معينة بأهداف كثيرة على فرق الوسط والتي في ذيل الترتيب، قمة المتابعة كانت في مباريات محدودة بين اندية الصندوق فقط وهذا يقتل المتعة وقوة المنافسة .

الهلال كعادته جحفل الاندية الاخرى في صفقاته المحلية وخاصة مع جاره النصر في صفقة متعب الحربي والذي قاتلت الادارة الهلالية لاستقطاب متعب لان الفريق فقد اركانا مهمة في خط دفاعه، خاصة انتقال سعود عبدالحميد لروما، وهذه نقطة بدون مدافع قريب من مستوى سعود سوف تخلق مشاكل للفريق، وهذه النقطة كانت واضحة في لقاء ضمك والتي أكد عليها المدرب خيسوس ، وهذه الصفقة رغم ضخامتها المالية في السوق المحلية تكفل بها الرمز الهلالي الأمير الوليد بن طلال وكعادته أعطى كلمته لجماهير الهلال واوفي بوعده لهم وهندس الصفقة الرئيس المثالي للنادي فهد بن نافل وهو في باريس .

بعد هذه الصفقات للهلال خرجت علينا بعض أصوات وهي تحاول أن تعدد الصفقات للهلال العام الماضي وهذا العام ويتساءلون كيف اتآمر على الهلال وهو يحتكر البطولات ولم ينهزم من خمسين مباراة ولم يلعب بالشرقية منذ خمس سنوات وطبعاً ترديد مثل هذا الكلام غير دقيق فكيف الهلال لم يلعب بالشرقية منذ سنوات وهو كغيره من الاندية يلعب هناك مع أنديتها في المسابقات المختلفة، هو كلام يتردد وينمق بحثاً عن الترندات لا معنى له من يريد المعلومة الدقيقة مثلا يجدها في موقع «ترانسفير ماركت « حيث يأتي نادي الاتحاد في المركز الاول من حيث قيمة التعاقدات الصيفية يليه النصر ومن ثم الهلال والقادسية واخيراً الاهلي ، هذه هي معلومات دقيقة ومنشورة لمن يريد ان يعرف الحقيقة لما نشر الاشاعات وافكار المؤامرة فقد تجد صدى عن بعض الجماهير هروباً من إخفاقات فرقها في تحقيق البطولات غير ذلك هو كلام يدخل في باب التنفيس والتعصب الرياضي للأسف.