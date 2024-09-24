هيلة المشوح



راجعت إحداهن مركز الرعاية الأولية بسبب إصابتها بالإنفلونزا، لكن طبيب الأسرة -وبحسب عمرها- رشح لها إجراء فحص روتيني لسرطان الثدي. ترددت في البداية لعدم وجود أعراض، لكنها وافقت على الفحص الذي تم بسلاسة تامة، وجاءت النتيجة سلبية. بعد هذه التجربة، تغيرت نظرتها، وأصبحت توعي النساء من حولها بأهمية الفحص المبكر، مما يظهر جهود مراكز الرعاية الأولية في تعزيز نموذج الرعاية الصحية الحديث، عبر مسار فحص سرطان الثدي تحت مستهدفات التحول في القطاع الصحي، الذي يعد مكوناً رئيسياً من رؤية السعودية 2030، والإنسان هو محور هذه الرؤية الطموحة، والهدف الأساس لمنظومة الرعاية الصحية، فإن التحول يستهدف الإنسان، وتحسين كفاءة وجودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة له، وتسهيل حصوله عليها، إضافة إلى تحسين تجربته في المرافق الصحية بالتجمعات الصحية.

ولتحقيق ذلك، تركزت غالبية مشاريع ومبادرات التحول الصحي حول نموذج الرعاية الصحية الحديث، الذي صُمم لتمكين المستفيدين، وتقديـم الرعايـة الصحيـة لهم، وجعلهم محور الرعاية الصحية، حيث يُحقق مفهوم الوقايـة قبل العلاج، ويوفـر البيئة المهنية الأمثل للممارسين الصحيين.

جاء تصميم نموذج الرعاية الحديث استنادًا إلى 6 أنظمة رعاية، تتضمن 42 مبادرة هدفها إحداث تغيرات سلوكية اجتماعية، وتحسين صحة الفرد، وحصول المستفيدين على الرعاية المناسبة في المكان والوقت المناسبين، وتعمل الأنظمة على تقليل حدوث المرض من خلال التدابير الوقائية، واستعادة الحالة الصحية للفرد بعد حدوث المرض، وتكفل للمستفيدين الحصول على الرعاية الصحية.

تتضمن الأنظمة نظام الرعاية الوقائية الذي يساعد المستفيدين في الحفاظ على صحتهم وجودة الخدمات المقدمة لهم، ومراعاة نظام الرعاية العاجلة الذي يُمكنهم في حالات الطوارئ، ونظام الرعاية الاختيارية الذي يدعمهم في الحصول على أفضل النتائج للعمليات المقررة، أما نظام الولادة الآمنة فهو يُساعد الأمهات على إنجاب أطفالهن بأمان، ومن ناحية أخرى يقدم نظام رعاية الأمراض المزمنة الدعم والمساندة للتعايش مع الأمراض المزمنة، وأخيراً نظام الرعاية التلطيفية الذي يوفر أفضل مستويات الرعاية الإنسانية وأكثرها حساسية في المراحل الأخيرة من الحياة مع اختيار الكوادر المناسبة لهذه الرعاية بكل دقة وعناية.

وبجانب هذه الأنظمة، يتضمن نموذج الرعاية الحديث مسارات إكلينيكية، منها مسار السكتة الدماغية، الجلطات القلبية، الإصابات البليغة، فحص سرطان الثدي، فحص سرطان القولون والمستقيم، الرعاية التلطيفية، فحص السكري، فحص السمنة، ارتفاع ضغط الدم، وأخيراً مسار اضطرابات الدهون في الدم.

ويحقق تصميم نموذج الرعاية الحديث، مفهوم الشمولية في الرعاية الصحية، من خلال تطبيق مفهوم الوقاية من المرض قبل العلاج، بدلاً من اتخاذ نهج علاجي فقط لتقديم الخدمات الصحية، وتقديم الرعاية الصحية بجودة وكفاءة عالية، وهو ما سيُحدث تحولاً جذرياً في طريقة تقديم الخدمات الصحية، ففي السابق يتوعك المواطن والمقيم فيتوجه للطوارئ بالمستشفيات، ولكن اليوم ومع تطوير «الرعاية الأولية» والاستباقية التي تبدأ من طبيب الأسرة بمراكز الرعاية الأولية تحت إشراف أخصائيين يفحصون المريض بهذه المراكز، أو في المنزل إذا لم يستطع الحضور للمركز فالحال قد تغير إلى مرحلة متقدمة جداً من الرعاية الصحية بنموذج حديث يراعي بشكل كبير فهم احتياجات ورغبات وأهداف المستفيد، ويقوم بتصميم خدمات الرعاية الصحية وفقاً لذلك الذي بدوره سوف يعمل على تعزيز رضا المستفيد، ويحقق الأهداف المرجوة من التحول الصحي.

وفي هذا الصدد، أنوه إلى أن تطبيق نموذج الرعاية الحديث في التجمعات الصحية العشرين، وما تضمنه من أنظمة ومبادرات ومسارات مختلفة حقق العديد من المنجزات، منها زيادة التحكم في مرض السكري بنسبة 70% ببعض التجمعات الصحية، واكتشاف العديد من حالات سرطان القولون والثدي في مراحل مبكرة بسبب الكشف المبكر في مراكز الرعاية الأولية حيث تحقق زيادة في معدل إجراء الكشف المبكر لمسار سرطان القولون بنسبة 100% ومسار سرطان الثدي بنسبة 52% ممَّا سرّع تقديم الرعاية الصحية والمبادرة بالحد من تبعاته، وبالتالي ارتفاع نسبة رضا المستفيدين، وهو ما يشير إلى أن التحول الصحي يحقق نتائجه المرجوة تحت رؤية 2030 ومستهدفاتها العظيمة التي تسعى في مجملها إلى تطبيق برامج جودة الحياة بنماذج تنافسية عالمية.