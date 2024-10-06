ليلى الجابر



بداية مميزة للمدرب الإيطالي بيولي مع نادي النصر وانتصارات متتالية جعلت الجماهير يتطلعون لمستقبل أجمل بعد خيبة الأمل السابقة.

انتهت مباراة #النصر_العروبة بثلاثة أهداف للنصر مقابل لا شيء للعروبة، وقد لاحظ الجميع التغيير الواضح على لاعبي النصر منذ أن حضر المدرب بيولي، وفي المؤتمر الصحفي تم النقاش معه من عدة صحفيين وصحفيات عن هذا التغيير والنظرة المستقبلية للفريق خاصة بعد انتصاراته المتتالية..

ومن أبرز ما ذكره بيولي أن النصر لابد أن يكون منتصراً دائماً، وأنه لا توجد أي خطة سرية، وإنما عمل متتالٍ وتركيز على الحصول على هذا الفوز، مع المحافظة على لياقة اللاعبين حتى يصلوا للفوز دائماً.

وقد طرحت عليه سؤالاً: ما نظرتك المستقبلية للنصر، بعد أن رأيت التغيير والانتصار منذ قدومك، فكما تعلم أننا صوت الجماهير والجميع يريد الاستمرار بالفوز؟

رد قائلاً: نحن نعلم ما سيواجهنا في قادم المنافسات، ونعم ما هو المطلوب منا عمله، وأنا أمتلك فريقاً لديه الرغبة والإصرار على الفوز، لذلك نحن نعد جماهير النصر بأن نقدم ما لدينا في جميع المباريات، وفريقنا يعرف جيداً أهمية كل مشاركة ومدى أهميتها للفريق والجماهير. وأما مستقبلاً فلدينا برنامج لإعداد اللاعبين غير المنضمين للمنتخبات، إضافة لإراحة اللاعبين الآخرين لتجهيزهم للمنافسات القادمة، والجميع سيخضع لبرنامج فني ولياقي خلال فترة التوقف.

كريستيانو الأسطورة الذي لا يتأخر عن العطاء والحصول على الأهداف بكل شغف، يحصل في هذه المباراة على جائزة أفضل لاعب.