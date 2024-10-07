عبدالرحمن الطريري



يتزامن نشر هذا المقال مع مرور عام على الغزوة الشراعية، التي أطلقها السنوار ورفاقه، ولا بد من أنه بعد عام من النصر الورقي يردد ما قاله نصرالله قبله حين ندم على حربه مع إسرائيل، وقال عبارته الشهيرة «لو كنت أدري»، ولا شك أن هذا الإحباط الذي يزوره في نفقه ليس محصوراً باغتيال هنية والضربات التي أودت بنصرالله وجل قيادات حزب الله، بل يمتد لمقتل وزير الأمن في المكتب السياسي لحماس سامح السراج، وقائد جهاز الأمن العام للحركة سامي عودة، بالإضافة ليده اليمنى روحي مشتهى رئيس حكومة حماس في غزة.

وعادة ما يكون الإحباط شعوراً منبعه سوء التقدير والخيبة من التوقعات، سواء كانت خيبات من محور على مستوى تصور دعمه وتوحيد الجبهات، أو على مستوى قوة تصدي هذا المحور للعدو المشترك، أما سوء التقديرات فتأتي من سوء تقدير ردات الفعل، ولا أعرف حقيقة ما هي التحليلات المنطقية «إن وجدت» التي فنّدت ردات الفعل المتوقعة من إسرائيل أو حتى الدعم المتوقع من الولايات المتحدة والدول الغربية عامه بعد السابع من أكتوبر.

ولعلنا نبحر قليلاً في أوهام المنطقة، ومن جميع أطراف الصراع، فقد عبّرت حماس ومحورها عن خوف الإسرائيلي من التوغل البري، والتحديات التي يمثلها عناصر حماس، مما لن يجعلها نزهة لطيفة للجيش الإسرائيلي واتضح بعد أشهر، أن فهم إسرائيل للمنطقة والمعلومات التي توفرت لديها مكّنتها من الوصول لمحور فيلاديفيا بأقل الخسائر.

من جانب آخر يبدو أن إسرائيل اعتقدت أنها باغتيال نصرالله أو فؤاد شكر وغيرهما، سيتم قطع رأس الأفعى وبالتالي سيصبح التوغل البري سهلاً في جنوب لبنان، وحتى اليوم مع كل الضربات للضاحية الجنوبية والبقاع وباقي المناطق ليس من السهل التوغل بريّاً، ويبدو أن هذا يشير للبنية الهيكلية للحزب، ومنهجية تدريبه في حال قطعت الاتصالات بين المركز وجبهة الجنوب.

من جانب آخر كان لافتاً تدخل أمريكا بشكل مباشر في الضربات على الحوثيين، وإنكار البريطانيين لمشاركتهم في هذه العملية، تماشياً مع القاعدة الصحفية «نفي النفي إثبات»، وهو مثال جديد متجدد على أن المحرك هو المصالح لا القيم والأخلاقيات، فما كان ممنوعاً على التحالف العربي بعذر أنها الميناء الوحيد لدخول المساعدات من الأمم المتحدة، أصبح كشرب الماء الزلال دفاعاً عن إسرائيل، ومن الجيد تذكر أن إدارة بايدن في بدايتها أزالت الحوثيين من قوائم الإرهاب.

أما الوهم الأكبر فهو وجود أي تصور دقيق لليوم الثاني بعد الحرب، ناهيك عن التطور على المدى المتوسط والطويل لبيئات حزب الله وحماس، سواء بقيت الحركتان أو احتاجت الحاضنتان إلى خلق جسد بديل، خاصة في غياب الدولة بشكل فج في لبنان، وغياب الدولة بسبب الانقسامات في فلسطين.

ختاماً، من الجيد أن نحذر كمحللين من الوقوع في فخ من الوهم، مدعين تقديرنا للهزات الارتدادية بعد الحرب، ليس على مستوى مناطق النزاع، بل على مستوى المنطقة ككل.