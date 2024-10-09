يوسف الجلاهمة

حچي كويتي

دعوة إلى «علماء» وخبراء وباحثي اللهجة الكويتية لملاحقة التطور التكنولوجي والتقدم العلمي، فاللهجة الكويتية تقريباً خالية من مفردات تحاكي هذا التطور، لذا وجب عليكم وضع مفردات للهجة الكويتية تناسب المخترعات الحديثة كي يستطيع أبناء الشعب الكويتي إسقاط هذه المفردات على هذه الاختراعات بدل استخدام المفردات الأجنبية. ولكي أسهّل الأمر للتوضيح فقط كوني لا أنتمي للأجواء التي أنتم فيها كباحثين وعلماء للهجة الكويتية، سآخذ أكثر الاختراعات شهرة وقوة واستخداماً وهو الهاتف النقال وأسقط بعض المفردات للهجتنا الكويتية على المفردات الأجنبية وبما يتناسب معها ليسهل على المواطن الكويتي استخدامها:

الموبايل: المشيول

SMS: خط أو مكتوب

شاشة الهاتف: جامة المشيول

الهاردسك: الميز اليابس

أتكلم عبر الهاتف: أتصل في المشيول أو أخابرك في المشيول للمواطنين مواليد (العراق)

واتساب: حش أو قراض

تويتر: الياهل أو البزر

وسائل التواصل الاجتماعي: سلط ملط

أزرار الصوت: قصّر/ طوّل

سلك الشاحن: واير الباتري

هاتف آيفون: مشيول التفاحة المقرومة

هاتف أندرويد: مشيول اليخاخة الخضراء

هذا من باب الاقتراح والنموذج، هناك يا سادة أبناء لنا وأحفاد كل معلوماتهم عن اللهجة الكويتية هي نفسها معلوماتهم عن حقوقهم الدستورية وواجباتهم تجاه الوطن، لذا وجب عليكم يا خبراء اللهجة الكويتية التحرك وإنقاذ هذا الجيل وإعادة إحياء لهجتنا الجميلة ليتماشى مع تنظيف ملفات الجنسية.

رجيم

خبراء التغذية انتشروا في وسائل التواصل الاجتماعي يحذرون من تناول مجموعة من المأكولات، هناك من قال لا تتناولوا هذا، وآخر لا تتناولوا تلك. عموماً، قمت بحصر ممنوعات دكاترة التغذية وكانت النتيجة ممنوع تناول التالي:

- اللحوم الحمراء

- الدواجن

- منتجات الألبان

- الخضراوات

- الفواكه

- البقوليات بأنواعها

- المكسرات بحدود

- السكر الأبيض والحلويات والكاكاو المحتوي عليه

- الخبز بأنواعه

- البيض (اختلفت الآراء) تجنّبها الأفضل

- القهوة والشاي (اختلفت الآراء) تجنّبها الأفضل

- كل شي يتم قليه بالدهن النباتي

- الأرز (اختلفت الآراء) من دون دهن أفضل

المسموح:

- البطاطس المشوية (مع تحذير من البطاطس الحلوة)

- السمك (بحدود مرة أو مرتين في الأسبوع، وإذا كان السمك الطازج غالي حوّل على التونة المعلبة والساردين)

- الكاكاو الأسمر (70 % وما فوق)

- الماء (بحدود 3 ليتر)

- الهواء لزوم التنفس

أسهل تخصص في العالم أن تكون دكتور تغذية، احفظ ما ذكر أعلاه وتخرّج دكتوراً. ونقز!

حقائق

• التاجر عندما يبحث في دفاتره القديمة، هذا يعني أن مداخيله قلّت أو أنه أوشك على الإفلاس، التأمينات الاجتماعية تخصم من ورثة بعد موت والدتهم بعشر سنوات، دليل حرص ومتابعة وتدقيق.

• في الكويت (96) امرأة كويتية تجاوزت أعمارهن الـ 100 عام، أيضاً في الكويت (40) رجلاً كويتياً فقط تجاوزت أعمارهم الـ 100 عام، معلومة وصلتني قلت أوصلها للشباب والشياب للتفكير في المستقبل.

• الإخوة الزملاء المتقاعدون أصحاب علاج الأسنان والذين تورّطوا بعد إيقاف «عافية» من دون سابق إنذار أمامكم حلان:

1 - التسجيل في عيادات الدعم اللوجستي للمتقاعدين التابعة لوزارة الصحة وإنت وحظك في الموعد والدكتور.

2 - استخدام منقوع «المسمار والمرة» كل يوم 3 مرات إلى أن يكتب الله لنا الفرَج.

• تجاهلتم الحسابات الوهمية وتركتوهم من دون حساب، فانقضت هذه الحسابات على الشعب بإشاعات نالت رزقهم ومستقبلهم ولم يحاسب أحد منهم. الآن وصل الأمر إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، هل أنتم مستمرون بتجاهلهم وعدم محاسبتهم؟

وعلى الخير نلتقي،،،