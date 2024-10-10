سامي المغامسي



- ⁠مهرجان المسرح الدولي في ولاية ظفار بسلطنة عمان والذي اختتم مؤخرا، وترسخ بحضور هذا الحدث المسرحي الكبير وحضور عمالقة المسرح من أنحاء العالم.

- اختتام مبهر ورائع، وقدم المشرفون على المهرجان صورة جميلة عن حكاية المسرح العربي، ليعود من جديد، وأن المسرح العربي مازال ينبض في الحياة، ولم يمت بل استمر رغم كل الظروف والمتغيرات.

- رأيت في ولاية ظفار عددا كبيرا من نجوم المسرح في العالم، والعالم العربي، جميع ملامحهم وأصواتهم تقول إن المسرح العربي بخير وسينهض من جديد، وبثوب جديد يسابق الزمن ويتوافق مع المتغيرات.

- سألت الممثل المصري الكبير سامح الصريطي هل جيل العمالقة سيعود من جديد، قال لكل جيل هناك عمالقة، والجيل السابق للمسرح العربي انتهت دورته في هذه الحياة، وهناك جيل قادم بقوة.

- الممثل الكويتي الرائع محمد المنصور يقول: «مازال المسرح العربي بخير وسلطنة عمان قدمت لنا مهرجانا رائعا وجميلا».

- رأيت في حفل اختتام مهرجان ظفار الدولي المسرحي فرحة المشاركين والحضور بفوزهم في الأعمال التي قدموها، وتكريمهم بجوائز قيمة في نهاية المهرجان.

- لم يكن مجرد مهرجان بل كان ورش عمل للمسرح العربي، وكان فرصة للقاء الأشقاء العرب، وبحث ومناقشة التعاون بينهم في النهوض بالمسرح العربي.

- شكرا حقيقة وزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان على هذا المهرجان الرائع والمتميز، وعلى هذا التنظيم الرائع، وشكرا للزميل الإعلامي المبدع محمود تبوك وفريقه الإعلامي على جهودهم الإعلامية التي ساهمت بشكل كبير في إبراز المهرجان إعلاميا.