يحيى السنوار ليس الرئيس الأول لحركة «حماس» الذي يُقتل، فقبله بقليل سبقه إسماعيل هنية في قلب ضيافة «الحرس الثوري» بطهران، وقبلهما عبد العزيز الرنتيسي، وقبلهم كلهم المؤسس الأول لـ«حماس»، الشيخ المُقعد، أحمد ياسين.

عدا عن محاولات الاغتيال لقادة «حماس»، أمثال: خالد مشعل وخليل الحيّة، وهما مرشحّان لخلافة السنوار، في كل تلك المحطّات وبعد كل تلك الغيابات، لم تنتهِ «حماس» من الوجود.

لكن السؤال؛ هل هذه المرة مختلفة عن السابقات؟!

هل اغتيال السنوار، وهو صاحب معركة 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أو كما يصفه أنصار «حماس» ببطل «طوفان الأقصى»، سيكون شيئاً كبيراً، يُحدث تغييراً غير مسبوق في الأوضاع؟!

من الثابت في السياسة بل الحياة، هو أنه دائماً هناك شيء جديد يحصل أول مرّة، فأول مرّة يحصل شيء ما، في أي مشهد من مشاهد الحياة والطبيعة، يعني أن الحياة حافلة بالجديد، ومن الجناية على العقل أن تظل حبيساً في عُلب الثوابت وصناديق التقاليد، سياسية كانت أو اجتماعية أو دينية أو ثقافية.

ما جرى بعد 7 أكتوبر في غزة، ثم في لبنان، هو أيضا شيء غير مسبوق، وجديد، و«أول مرّة»، وعليه فهل يجوز قياس اللواحق على السوابق؟!

هل يجوز قياس تغييب قادة «حماس» الكبار: ياسين والرنتيسي وهنية، اغتيالاً، بتغييب السنوار في تلك المشهدية العجيبة التي أفرجت عنها سلطات إسرائيل نفسها؟!

نعم قد تقدر «حماس» على تعويض الفراغ المناصبي للسنوار، وتعيّن، بأي طريقة كانت، من يخلفه، لكن هل تستطيع «حماس» تغيير الواقع الرهيب الذي نراه أمامنا؟

خراب مرعب في غزة، وقتل لمعنى الحياة، وخيارات صفرية و«رخصة» أميركية وشبه غربية لإسرائيل النتنياهوية، بتصفية الحسابات، وخلق واقع جديد في فلسطين ولبنان، إن لم يكن في العراق وسوريا وإيران أيضاً.

«حماس» لن تختفي، ولكن هل ستكون مثل «حماس» السابقة وبقوتها نفسها؟

نبّه خبير إسرائيلي بقضايا الأمن، أمير أفيفي، الذي يرأس منظمة «خبراء الأمن» الإسرائيلية، في تصريحات لصحيفة «معاريف» العبرية، إلى صعوبة تفكيك الهيكل الهرمي لـ«حماس»، وأن الحركة لديها القدرة على تعويض السنوار، وأن القضاء على هيكلها كاملاً يعني القضاء على حزمة أخرى من الأسماء... حسب رأيه.

المُراد قوله من كل هذا، هو أن «حماس»، صحيحٌ أنها جماعة «إخوانية» قطبية تنتمي إلى مشروع أكبر حتى من الساحة الفلسطينية، مشروع «الإخوان» العالمي، بتحالفاته الدولية وشبكاته العالمية، وهو مشروع مُضّر بالمسلمين والعرب قبل غيرهم.

صحيحٌ هذا وأكثر من هذا؛ لكن في الحالة الفلسطينية هم يتغذّون على طحالب سياسية تسدّ الماء عن جريانه، هذه الطحالب هي: انغلاق الأفق السياسي للحلّ وشق طريق للسياسة، فبلا سياسة وبلا أمل، يزدهر اليأس، لتتفشّى الاختيارات العدمية.

لذلك، فلا مهرب من حلّ الدولتين، بأي صورة كانت، وهو الذي ينادي به عقلاء العرب... وعقلاء العالم اليوم.