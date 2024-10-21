عبده خال



ما زلنا في فخ القنوات الفضائية، والسوشيال ميديا معتقلين، وليس أمامنا إلا الاستسلام لما يُبث من غثاء.

ولو قيل لك إن بيدك (الريموت) فاجتنب كل القنوات العليلة، وكان بالإمكان اتباع تلك النصيحة لو أن المترصد بنا هي القنوات الفضائية فقط، فمحبسنا اتسع بتعدد المنصات الثابتة، والمتحركة.

ولو أردنا اتباع القاعدة الاقتصادية القديمة في الإرخاص (والتي تنسب لعمر بن الخطاب وأيضا تنسب لإبراهيم أدهم)، عندما اشتكى الناس من غلاء شراء اللحم، فكانت الإجابة: أرخصوه. وهذه الكلمة تعني لا تشتروا لحما فيرخص سعره.

وتطبيق هذه القاعدة على ما يتم بثه سيكون عاجزا تماما عن صد انثيال المبثوث، ولن تكون قاعدة التغافل، أو المقاطعة ذات جدوى، لأن الفرد منا أصبح مغمورا، أو راسبا داخل هذا المحيط الإعلامي الإعلاني.

فالوضع الراهن متعلق بتداخل مستويات مختلفة من التغذية الثقافية، ووسائل نقل تلك الثقافة، إذا أصبحت التغذية إجبارية من خلال مفاهيم الاستهلاك التي أصبحت ميزة أساسية للأفراد، والجماعات، فالمرتكز الحقيقي لما نعيشه هي عملية الاستهلاك، استهلاك المبثوث من أعلى القمة إلى أطراف كل منشط في الحياة، ولا أريد العودة إلى فلسفة الدكتور آلان دونو في كتابه (نظام التفاهة)، فالواقع كشف أن العالم مجتمع يستهلك، وينتج التفاهة، ولأن الفنون هي الحائط الصلب لمواجهة أي تردٍ تم اختطافه من قبل رأس المال في عملية اقتصادية متداخلة، أفضت إلى ارتهان كل الفنون على الإنتاج والذي ولد من رحم مقولة: الجمهور عايز كذا، وعند تتبع جملة (الجمهور عايز كذا) ستجد أن صناع التفاهة أحكموا المقابض على أبواب كل حقول الفن، ويكون المنتج هو المسيطر في الحضور، فالمنتج هو الباحث عن المعلن، والمعلن يبحث عن كثافة أعداد المشاهدين، والمشاهدون مستهلكون لأي شيء، وكلما كان المنتج تافها حظي بقبول أعداد وفيرة من المستهلكين، فهل المستهلك هو الجمهور المشجع لتلك التفاهة، أم أن جوهر فلسفة التفاهة هو الوعاء الحاوي لما يحدث من ممارسات سلوكية، تنتج تلك الثقافية المتداعية؟

ومن غير البحث عن المثالية يمكن القول، إن القضية متوالية، تتكون من أمور مركبة بعضها فوق بعض، أشبه بأهزوجة (يا طالعين الشجرة).

ومع إشارتنا لكل من تفاعل، وأُعجب وساند رفع مستوى السخف، لن تكون إشارتنا لها معنى، فالسخفاء لن يهتز لهم رمش خجل، ولو جمعنا قرنا على قرن بقصدية مناطحة تلك التفاهة لما استطعنا إسقاط صخرة أو حصى من ذلك السخف.

هذا إذا اتبعنا، وصدقنا نصيحة عمنا الأعشى حين قال:

كَناطِحٍ صَخْرَةً يَوْماً ليِوُهِنَها *** فَلَمْ يَضِرْها وأوْهى قَرْنَه الوعِلُ.

وأعتقد أن الحق يتوارى في كل زمن، ومواراته لا تغيّبه، وإذا سلكنا الإيمان بأن نظام الهيافة حاضر، فليمسك كل منا بما تبقى لديه من قيمة، قيمة واحدة تُسقط مائة هايف.

هذا القول من جهة من يؤمن بما أؤمن به، أما سوانا فسوف يضحكون علينا، وهم يرددون: اش ذي الهيافة اللي أنتم عليها.

وهذا الترديد يؤكد أن لكل زمان قيما خاصة، ليس شرطا أن تعجبنا، يكفي أنها تعجب أهل زمنها.