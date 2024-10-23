سامي المغامسي



- سالم الدوسري مع المنتخب ومع ناديه الهلال كان حديث معظم المنصات الرقمية والحسابات الشخصية تدور حول هذا النجم الكبير، الذي لم يكن موفقا مع المنتخب في بداية مشواره بتصفيات كأس العالم، بينما كان نجماً ساطعاً مع فريقه في الدوري وفي بطولة الأندية الآسيوية.

- هل سالم كان متخاذلا مع المنتخب؟ هل سالم يلعب مع المنتخب فقط من أجل تأدية الواجب؟! لماذا سالم يبدع في الهلال ولا يبدع في المنتخب؟

- تنمروا عليه، وكأنه الذي هو يملك العصا السحرية، وليس مانشيني، قسوا على سالم كثيرا وهو يبدع مع الهلال، وقالوا أين هذا المستوى مع الأخضر، كرة القدم منظومة متكاملة من جهاز فني وتدريبي وليس منظومة فردية، ولاعب واحد لا يستطيع أن يوزن المعادلة ويعيد الأخضر إلى هيبته التي فقدها أخيراً.

- أعطوا سالم الدوسري نفس المساحة التي يمتلكها في الهلال، وأعطوه نجوم الهلال في المنتخب، وأعطوه مدربا مثل جيسوس وسترون ماذا يقدم.

- سالم أبدع في كأس العالم؛ لأن المنتخب كان منسجما بشكل كبير ومعظم لاعبيه من الهلال الذين لعب معهم فترة طويلة.

- هل نسيتم هدفه الأسطوري في مرمى الأرجنتين وإشادة مدرب الأرجنتين فيه، عندما سئل عن أفضل لاعب في المنتخب السعودي قال سالم الدوسري.

- كم أنتِ قاسية يا كرة القدم تخذلكِ من أنصاف وأرباع الفرص، وتنتهي كل الذكريات الجميلة مع أول خطأ، وجلدوه في تغريداتهم وتحليلاتهم التي كانت بها رائحة التعصب الرياضي فقط كونه لاعبا هلاليا.

- سالم الدوسري نجم كبير، ويعرف متى يظهر إذا كان المنتخب في حالة فنية جيدة، لكن الأخضر ليس في أفضل حالاته وغير مستقر على تشكيلة ثابتة، لذلك سالم ليس في أفضل حالاته مع المنتخب.