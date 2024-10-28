يعد ملتقى بيبان 24 حدثًا عالميًا بارزًا في مجال ريادة الأعمال، تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في المملكة ويسعى إلى تعزيز البيئة الريادية ودعم رواد الأعمال محليًا ودوليًا من خلال منصة استراتيجية لتبادل المعرفة والخبرات، بجانب توفير فرص استثمارية وتدريبية غنية بالموارد.

أقيم ملتقى بيبان عدة مرات على مر السنوات، حيث أثبت دوره الفعّال في دعم وتطوير البيئة الريادية في المملكة، ليصبح اليوم أحد أهم المنصات الريادية في المنطقة. يجمع الملتقى سنويًا مستثمرين ورواد أعمال وصناع قرار، مما يعزز فرص التعاون وتطوير الأعمال، وقد شهد الملتقى قصص نجاح ملهمة لرواد أعمال تمكنوا من تطوير مشاريعهم وتحقيق نجاحات ملموسة بفضل الفرص التي يوفرها بيبان.

يشكّل ملتقى بيبان منصة محورية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تعدُّ رافدًا أساسيًا للناتج المحلي الإجمالي، وتظهر الإحصاءات أن هذا القطاع يسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الابتكار، مما يجعله عنصرًا أساسيًا لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى رفع مساهمة هذا القطاع بشكل كبير في الناتج المحلي.

في النسخ السابقة من الملتقى، تمكن العديد من رواد الأعمال من إطلاق مشاريعهم بفضل الدعم المباشر من المستثمرين والجهات المانحة، وشهد الملتقى نمو شركات ناشئة في مجالات التكنولوجيا والصحة والتعليم، التي جذبت استثمارات ضخمة وساهمت في توسيع الأعمال محليًا وإقليميًا، مما يبرز بيبان كملتقى يوجه أنظار المستثمرين نحو المشاريع الواعدة.

يأتي بيبان 24 تحت شعار "وجهة عالمية للفرص" ويغطي 9 محاور رئيسية تعزز من تكاملية الملتقى وشموليته، حيث تشمل هذه المحاور: ريادة الأعمال، التجارة الإلكترونية، الامتياز التجاري، الابتكار، الشركات الناشئة، التمويل والاستثمار، تطوير المهارات، الدعم الحكومي والخاص، والفرص الاستثمارية، تعكس هذه المحاور التنوع الكبير في اهتمامات الملتقى، مما يتيح للمشاركين فرصة الاستفادة من موارد متعددة تتوافق مع احتياجاتهم.

ملتقى بيبان 24 يعكس التزام المملكة بتحقيق رؤية 2030، عبر دعم التنوع الاقتصادي والتقليل من الاعتماد على النفط. من خلال تمكين بيئة ريادية مبتكرة، يسهم الملتقى في تحقيق هدف المملكة المتمثل في رفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى ما يقارب 35 % من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز من مكانة السعودية كقوة اقتصادية مستدامة.

تطمح المملكة من خلال هذا الملتقى إلى أن تكون منصة ريادية تنافس الفعاليات الريادية العالمية، مثل "قمة الويب" و"قمة الابتكار"، يعتمد بيبان على جذب الخبرات العالمية والمحلية، لتوفير بيئة مثالية تمكن المشاريع الناشئة من التواصل مع مستثمرين عالميين وبناء شراكات طويلة الأمد، ويتميز ملتقى بيبان بجمعه للجهات الداعمة من مختلف القطاعات، حيث يشارك فيه عدد كبير من الوزارات والمصارف والشركات الكبرى والجهات الحكومية، مما يوفر فرصًا متنوعة لرأس المال الجريء، ويسهل التواصل المباشر بين رواد الأعمال والممولين، ويتيح للشركات الناشئة الوصول إلى الموارد اللازمة لتطوير أعمالهم.

يوفر ملتقى بيبان 24 فرصًا تدريبية متعددة عبر ورش العمل المتخصصة والدورات التدريبية التي تغطي موضوعات مثل التخطيط المالي، التسويق الرقمي، تطوير المنتجات، والاستراتيجيات الريادية. كما يقدم جلسات استشارية موجهة تساعد رواد الأعمال على تطوير كفاءاتهم الشخصية والمهنية، مما يسهم في رفع مستوى الأداء للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ويعزز من دورها في الاقتصاد الوطني.

يستعرض ملتقى بيبان 24 أكثر من 10,000 فرصة استثمارية، إضافةً إلى تسليط الضوء على 840 شركة ناشئة محلية ودولية تعمل في مجالات التمويل والاستثمار، الامتياز التجاري، الابتكار، والتجارة الإلكترونية، ويشمل ذلك أيضًا تقديم فرص لتمويل المشاريع الناشئة، مما يوفر منصة مثالية للمستثمرين لتقييم المشاريع وفتح آفاق التعاون والتوسع.

يتجاوز بيبان التركيز التقليدي على النتائج المالية قصيرة المدى، ليشجع على دعم الأفكار الابتكارية، مما يعزز من فرص النمو المستدام للشركات الناشئة، وبهذا، يساهم الملتقى في خلق بيئة تشجع الابتكار والتجديد، وتضع المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال ريادة الأعمال.

بهذا الدعم الحكومي اللامحدود، الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، يشهد قطاع ريادة الأعمال في المملكة نهضة غير مسبوقة، إن هذا الدعم يعكس رؤية ثاقبة تضع الشباب والمبدعين في مقدمة أولويات التنمية الوطنية، وتخلق لهم بيئة محفزة تمكنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية تُسهم في بناء اقتصاد قوي ومتنوع، بفضل هذه الرؤية الملهمة، تتقدم المملكة بخطوات واثقة نحو تحقيق مكانتها كمركز عالمي للابتكار والاستثمار، مؤكدةً التزامها بتوفير الفرص للجميع، ومواصلة مسيرتها نحو مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام.

تدعو المملكة المستثمرين المحليين والدوليين ورواد الأعمال للتسجيل في ملتقى بيبان 24 عبر الموقع الرسمي للملتقى، حيث تتاح لهم الفرصة للتسجيل كمستثمرين وتقييم المشاريع المطروحة، مما يسهم في تعزيز الفرص الاستثمارية ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية 2030.