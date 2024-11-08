عندمَا فازَ دونالد ترمب برئاستِه الأولى كانَ مفاجأة. لم نكنْ نعرفُ شيئاً عنه، لا عنْ شخصيتِه وأفكارِه وأسلوبِ إدارتِه. في ندوةٍ مغلقةٍ قالَ أحدُ المقربينَ منه: «ميزتُه هي عيبُه؛ شخصيتُه قوية، فحذارٍ من إغضابِه فقد يرميكَ تحتَ الأوتوبيس»... لم يكنْ مخطئاً.

ترمب، النُّسخةُ الجديدةُ، يبدو مختلفاً عن ترمب النسخة الأولى؛ أقلُّ حدةً، وأكثرُ إنصاتاً، ويبدو أوسعَ معرفةً بالقضايا السياسية.

نتفاءلُ قبلَ أن يبدأ، فهو يعودُ بشعبيةٍ جارفةٍ داخلَ بلادِه وهذه تعطيهِ قوةَ دعمٍ داخلياً وخارجياً. فقد كسبَ كلَّ معاركِه الانتخابيةِ وألقَى خصومَه أسلحتَهم، واعترفوا بانتصارِه. قدراتُ هذا الرجلِ نعرفُهَا من رئاستِه السابقة، له شجاعتُه وطاقتُه التي تكفي ليغيّرَ بهَا العالم. وكأيّ رئيسٍ لفترةٍ ثانيةٍ سيسعَى ليخلّدَ اسمَه في كتبِ التاريخ.

قد يكونُ شعورُنا مفرطاً بأنَّ ترمب هو الرجلُ الذي سينهِي الحروبَ والنزاعاتِ، ومنَ المبالغةِ القولُ إنَّ بمقدورِه إنقاذَ كوكبِ الأرض. على أيِّ حالٍ لقد وعدَ بذلك.

هناكَ أوكرانيا وحربُ أوروبا، وحربَا غزةَ ولبنان، وقضيةُ الدولةِ الفلسطينية، والمواجهةُ مع إيران، والحوثِي على مدْخَلِ البحرِ الأحمر، ونهايةُ الوجودِ العسكريِّ الأميركيِّ في العراق وسوريا، وتهديداتُ كوريا الشماليةِ لحلفائِه، والملف الأصعبُ وهو توتراتُ العلاقةِ مع الصين سواء كانت سياسية أو عسكرية، وفي البحرِ مع الفلبين، وكذلك تايوان.

ترمب تحدَّث كثيراً عن أنَّه يستطيعُ تفعيلَ علاقتِه مع الرئيس الروسي بوتين لإنهاء الحربِ الأوكرانية. فأوروبا وروسيا عالقتانِ في وَحْلِها، وبعد نحوِ عامين لا روسيا استطاعتْ ابتلاعَ أوكرانيا ولا نجحَ الأوكران في إقصاءِ القواتِ الروسية، ولا يبدو في الأفقِ حسمٌ بالقوةِ العسكرية.

الحلُّ في أوكرانيا مهمةٌ يسيرةٌ مقارنةً بنزاعاتِ الشرقِ الأوسط المتعددةِ والمتداخلةِ والمعقدة، فهل يستطيعُ ترمب عبورَ رمالِها التي دَفنتْ من قبلِه أحلامَ رؤساء مثل بايدن وبوش الابن وكلينتون وريغان؟

يُقال إنَّ ترمب بدأ باكراً نشاطَه غيرَ الرسمي، وغيرَ المُعلن، لترتيبِ إنهاءِ الحربِ بين إسرائيل مع غزةَ ولبنان. وهذا يعني أنَّ على المتحاربين الاستمرارَ في القتالِ إلى ما بعدَ العشرين من يناير (كانون الثاني) المقبل، عندما يدخلُ ترمب البيتَ الأبيضَ رئيساً ويعلنُ أولَ صفقةِ سلامٍ أمامَ العالم.

إلى ذلك الحينِ وفي الفترةِ الفاصلة، وهي نحو شهرين من الآن، سيتركُ لنتنياهو الإجهازَ على ما تبقَّى من «حماس» و«حزب الله»، ثم الضغط على الأطراف الثلاثة لتسويةٍ تقوم على التنازلات. ستطلقُ «حماس» سراحَ المخطوفين، وتقبلُ إسرائيل بقيادةِ السلطةِ الفلسطينيةِ في مشروعِ حكمِ غزة، وسيسيطرُ الجيشُ اللبناني على الجنوب، ويَخرجُ منه مقاتلو «حزب الله» منزوعِي السلاح.

ترمب يؤيدُ مطلبَ إسرائيلَ بمنع «حزب الله» من أن يعودَ قوةً عسكريةً تهدّدُ إسرائيلَ. وهذا سيجعلُه اتفاقاً محدوداً، لكن لا توجدُ خياراتٌ أخرى أمامَ المفاوضين نيابةً عن الحزب. من دون اتفاقٍ ستتوسَّع إسرائيلُ في الجنوب، وستستمرُّ عملياتُها العسكريةُ بوتيرةٍ أعلى، وسيضطرُّ لبنانُ في النهايةِ إلى القبولِ بما يرفضُه اليوم.

مع هذا، يمكنُ اعتبار الاتفاق، عندَ الإعلانِ عنه، خطوةً إيجابيةً، لأنه سيوقفُ الحربَ الأطول مع إسرائيلَ في تاريخ المنطقة.

إنْ تمكَّنَ ترمب من رعايةِ الاتفاقاتِ الثلاثية في يناير (كانون الثاني)، كما هو متوقَّعٌ، سيكونُ نجاحُه مدخلاً للقصَّةِ الكبرى، وهي البحثُ في مشروعِ اتفاقٍ مع إيران.