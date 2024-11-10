سامي المغامسي



- العلا المدينة الحالمة الجاذبة التي تسحر الناظرين بطبيعتها واستقبال أهلها للسياح.

- في العلا تجد طبيعة وسياحة مختلفة كليا، خلال رحلتي للعلا لحضور مهرجان الممالك القديمة رأيت وشاهدت سياحة جاذبة تدار بطريقة احترافية ومهنية من قبل المسؤولين عن الهيئة الملكية للعلا.

- في العلا تفتخر وأنت تشاهد وتسمع أبناء الوطن وهم يتعاملون مع استقبال السياح والزوار بكلمات جميلة لا تجدها إلا في العلا (عين ترحب وعين تهلي من ملفاكم لمشراكم).

- في العلا عن ماذا تتحدث وماذا تتحدث؟ تتحدث عن الحجر أو عن البلدة القديمة أو الجديدة أو عن وادي النعام أو عن عشار.

- ( منطاد العلا) كان هناك حكاية أخرى رغم تخوفنا من الرحلة التي طارت على ارتفاع أكثر من 2000 قدم. كانت التجربة الأولى. كانت ممتعة بكل ما فيها من تفاصيل جميلة، رأينا مشاريع سياحية في أرجاء العلا.

- العلا ستكون أنموذجا يحتذى بها في السياحة، سخروا جمال الطبيعة واستفادوا من مكونات الطبيعة التي تمتاز بها المنطقة.

- شاهدت في العلا زوارا وسياحا من مختلف أنحاء العالم، وقدم لهم العاملون في السياحة الصورة الجميلة التي تعيشها السعودية في أحلى صورتها وحلتها.

- انتظروا شتاء طنطورة سيكون شتاء مختلفا، وصالة مرايا التي تشكل جزءاً مبهراً من جمال وروح العلا.

- العلا بأهلها الطيبين تفتح ذراعيها لجميع السياح من مختلف أنحاء العالم وتقدم لهم سياحة نموذجية ورائعة.