أحمد الشمراني



غضب صديقي الاتحادي عندما قلت له: متى تنتهي احتفالاتكم؟ وغضب آخر عندما قلت له: ما ذكره تركي الضبعان صحيح.. فلماذا تكابرون؟!

الأهلي لو حصل على نصف ما حصلتم عليه لحسم الدوري وحقق آسيا، لكن للأسف رون ولي والرئيس المفوه كانوا عوناً عليه وليسوا عوناً له.

الهلال لا يخشى إلا الأهلي، ولهذا حتى وهو خارج القسمة لا يهزمه إلا بمساعدة صديق، فكيف لو أُعطي حقه من القسمة.

سؤال أتمنى أن تتأملوه وليس بالضرورة أن تجيبوا عنه: لماذا يتسابق الهلال والنصر على مد الاتحاد بلاعبين، ويفرغون الأهلي من لاعبيه؟

أليس في هذا تكتل؟

قلت تأملوا السؤال، ففي التأمل نصف الإجابة.

لا يمكن تحت أي ظرف أن نقبل ما يحدث للأهلي قياساً بحالة الترف التي يعيشها أقرانه الثلاثة.

وسنظل نطالب بإرساء العدالة ولا أعتقد أن هناك من سيقف في وجه العدالة لاسيما وحجتنا أقوى من أن يتم نقضها.

يا ترى هل هناك رقيب يقيم عمل الأربعة وعلى ضوء التقييم تتم المعالجة.

كنت بل كنا كأهلاويين نمني النفس أن نعطى بحجم عطاء مدرجاتنا التي أنقذت روشن بعد أن حسم فيه الهلال البطولة مبكراً.

لكننا بكل أسف خُذلنا ولن نسامح من خذلنا.