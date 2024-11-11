نقل الكاتب أحمد الصراف في زاويته اليومية في «القبس» رسالة بعث بها إليه واحد من قرائه بعنوان «الدنيا حق انتفاع مؤقت» هذا بعض ما جاء فيها:

«... هكذا كل شيء في الدنيا. كل شيء فيها حق انتفاع مؤقت. لا أحد منا يملك شيئاً إلى الأبد... لا عقاراً، ولا أرضاً، ولا عمارة، ولا جبالاً ولا ودياناً؛ فالبيت الذي تسكنه اليوم كان ملكاً لمن سبقك، سواء كان والداً أم والدة، أم مالكاً آخر. وسوف يرثه منا مَن يأتي بعدنا، سواء من ذريتنا، أم من دائنينا. ومع هذا فنحن جميعاً مستعدون للدفاع عن البيت الذي نسكن فيه. وربما نُقتل بسبب ذلك أو نَقتل من يحاول اغتصابه منا، مع علمنا أن ملكيتنا له مؤقتة، مثل ملكية غرفة الفندق أو كرسي القطار أو مقعد التاكسي».

ذكرتني هذه الرسالة اللطيفة بجملة محفورة على مدخل «قصر السيف» القديم في الكويت، هي: «لو دامت لغيرك لما اتصلت إليك». وذات عام، قام الرئيس رفيق الحريري بزيارة الدولة، وعاد معجباً بتلك الحكمة، لكنه قالها: «لما وصلت إليك»، وليس لما «اتصلت» كما هي في الأصل. وتناقلها كثيرون في النص «الخطأ». وما من خطأ في المسألة في أية حال، لا في حق اللغة، ولا في حق قائلها، لكنني حرصت يومها على التصحيح، دلالةً على معرفتي القديمة بالكويت القديمة! لكن من صاحب القول في الأساس؟ حاولت البحث عن ذلك بقدر ما استطعت فلم أوفَّق إلى شيء. وطرحت السؤال على أصدقائي في الكويت ولم يوفَّقوا.

عدت إلى البحث مرة أخرى الآن بعد قراءة «الدنيا حق انتفاع مؤقت» و«ما توفيقي إلَّا بالله». فقد ورد في جريدة «الأيام» العدنية أن صاحب الحكمة القاطعة رجل فقير كان يمر أمام قصر الخليفة هارون الرشيد، فسمع من الداخل هرجاً ومرجاً ومدّاحين ومتملقين، فاعترض في صوت عالٍ، وبلغ أمره الخليفة، فطلب يسأله عن سبب شكواه، فقال: إن الغرور لا يليق بالخلفاء، وإنها «دنيا زائلة» و«لو دامت لغيرك لما وصلت إليك».

سواء كانت الرواية صحيحة أم هي واحدة من تلك الحكايات التي تضاف من أجل وضعها في إطار جذاب، فالحكمة الكبرى لا تتغير، في عصر الرشيد أو في عصورنا. وقد أعطاها قارئ الزميل الصراف إطاراً حديثاً أغناها بالشواهد القانونية. وهو ما يسمى بالإنجليزية Leasing، إيجار مؤقت مهما طال.