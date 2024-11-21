كثيرات هنّ السيدات الأوليات في العالم، لكن قلّ ما نجد سيدة أولى حظيت باللقب ذاته في دولتين مختلفتين.فمن يتذكّر غراسا ماشيل (79 عاماً) المناضلة والناشطة الحقوقية الموزمبيقية المعروفة دولياً، التي ظفرت بلقب السيدة الأولى في موزمبيق وجنوب إفريقيا؟ تزوجت غراسا مرّتين؛ الأولى من سامورا ماشيل، الذي لقي حتفه عام 1986 في حادث طائرة، والثانية من نيلسون مانديلا عام 1998 بعد طلاقه من زوجته ويني عام 1996. وكما حملت غراسا لقب السيدة الأولى مرّتين، فقد ترمّلت مرّتين أيضاً.كانت غراسا أول وزيرة للتعليم والثقافة بعد استقلال موزمبيق، حيث ساهمت باقتدار في تطوير التعليم والقضاء على الأميّة، لا سيما بين الأطفال. كما كانت أيضاً شريكة للرئيسين ماشيل ومانديلا في صنع التاريخ، وخلق رمزيات تمثل قيماً وطنية وعالمية، إلى جانب قدرتها على التأثير في السياسة والمجتمع.توارت غراسا عن الأنظار بعد وفاة زوجها مانديلا يوم 5 كانون الأول ( ديسمبر) 2013، لكنها عادت للأضواء أخيراً أثناء تكريمها الخميس الماضي في القاهرة من قبل مؤسسة "كِمت بطرس غالي للسلام والمعرفة" ...