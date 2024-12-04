وحده الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، من الجانب اللبناني، قدم تفسيراً لاتفاق وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية - الإسرائيلية. قال إنّ هذا الاتفاق وضع آلية جديدة لتنفيذ القرار 1701، ويهدف إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية التي دخلها. بطبيعة الحال، شرحُ قاسم هذا، وإن كان صحيحاً، إلّا أنّه مجتزأ وتطغى عليه الدعائية!الجانب الإسرائيلي يقدم شرحاً أوفى للاتفاق، فهو، وإن كان يتحدث عن انسحاب جيشه إلى ما وراء الخط الأزرق، وهو الحدود المؤقتة التي رسمتها الأمم المتحدة بعد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان في العام 2000، إلّا أنّه يشدد على جملة نقاط أخرى، تفسّر النقاط الواردة في هذا الاتفاق، فيفيد بأنّ على "حزب الله" الخروج من كامل منطقة جنوب نهر الليطاني وعدم العودة إليها، تحت أي مسمّى، فيما الجيش الإسرائيلي لن ينسحب قبل أن يصبح الجيش اللبناني بمؤازرة اليونيفيل، جاهزاً لملء الفراغ والقيام بالمهام الواضحة الموكلة إليه، لجهة منع "حزب الله" من العودة وإعادة تأسيس نفسه في المنطقة. يشير الجانب الإسرائيلي إلى أنّ لبنان تعهد بعدم السماح لـ"حزب الله" بإدخال السلاح عبر المعابر البرية والبحرية ...