عطية محمد عطية عقيلان

يصادف يوم التأسيس لهذا العام 2025، بإنجاز تاريخي لسكان مدينة الرياض، فقد تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، بافتتاح «مترو الرياض»، كأكبر مشروع بالعالم يبنى في وقت واحد، حيث يبلغ الطول الإجمالي لشبكة «مترو الرياض» 176 كيلو مترا، ويشمل 84 محطة، تغطي معظم المناطق ذات الكثافة السكانية، لتبدأ مرحلة جديدة في استخدام النقل العام سواء المترو أو حافلات النقل العام، وقد كان سكان الرياض قديما عند الحديث عن القطار يعتبرونه حلماً بعيد التحقيق، ليصبح عام 2024 حقيقة واقعية، يستخدمها سكان وزوار مدينة الرياض وهو بأعلى المواصفات والمستويات، وكما يقول المثل الشعبي «ما يبطى السيل إلا من كبره»، وتذكرتها عندما علق ابني محمد عند عودته من الخارج واستخدامه «مترو الرياض» من المطار الى البيت، وهو يتنقل لسنوات بالمترو طيلة دراسته الجامعية، بعبارة «مترو فخم ومريح ومبهر ولا تشعر بالاهتزازات فيه»، ويأتي بدء تشغيل مترو الرياض، امتدادا لما تشهده المملكة من إنجازات في عصرها الذهبي على كافة الأصعدة ، وهي تحقيق لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في وضعها على خارطة العالم السياحية، وما يلزمه من تطوير وتنوع في قطاع النقل العام، حيث تم تشغيل ناقل للطيران وهو «طيران الرياض» ومترو الرياض وحافلات النقل العام فيها بأحدث الحافلات المريحة والفاخرة وبوجود محطات على أعلى مستوى، والحمد لله أنه في كل ذكرى ليوم تأسيس المملكة تشهد إنجازات وافتتاح مشاريع نوعية وفريدة، وإقامة أو تنظيم مسابقات ومناسبات عالمية، منها إعلان الفوز بتنظيم كأس العالم 2034 أو معارض دولية مثل إكسبو 2030، مع حراك ثقافي وسياسي واقتصادي، يدعو إلى الفخر والتفاؤل، بحاضر زاهر ومستقبل واعد، في ظل رؤية مباركة تهدف إلى بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة لكل مواطن ومقيم وزائر لأراضيها، وتنوع اقتصادي وقوة سياسية مؤثرة في العالم، وندعو الله في ذكرى يوم التأسيس أن يحفظ البلاد وولاة الأمر ويزيدها رفعة وتقدما، وتدوم أفراحها وأخبارها السارة