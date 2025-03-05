أحمد الشمراني



• تتفاوت نسب القبول والرفض كما هي نسبة الفهم واللا فهم عند الناس وإن أبحرت أخاف أضيع بين الحالتين!

• الفلاسفة يستكثرون على الآخرين نقض بعض أقوالهم، مع أن المعرفة لا تتوقف عند زمن.

• يقول محمد الرطيان:

‏«يُخيّل لي أن هنالك مشاعر لا يستطيع حتى الزهايمر أن يمسحها من الذاكرة».

‏• الروائي الشهير غابرييل ماركيز أصيب بالزهايمر وبعد فترة قام بزيارته صديق قديم، وعندما جلس بجانبه ألتفت إليه ماركيز، وقال:

‏«أنا لا أعرفك..

‏ولكني أعرف أني أحبك».

• تحتاج الحياة ذاكرة ماركيز وأهداف توني التي حركت مشاعر الدكتور كساب العتيبي وقدم لنا نصاً كروياً لم يعجبني لا شكلاً ولا مضموناً..

• فقلت له وعنه: «آراك في هذا المنشور يا دكتور (منفعلا) ولا بأس عليك، لكن المثقف عندما يستفز يخرج أجمل ما عنده، أقول المثقف وأحسبك كذلك».

‏• كبير فاز على كبير، هكذا هي الحقيقة، أما نقيضها فقد تجدها في ثلاثية نجيب محفوظ ولم أقل ثلاثية توني حتى لا أغضبك.

‏• أخيراً: «يلو» أظهر شموخنا ولم يقتص منا هل تذكر «أهلي وهلالي» واحدا.

• وأنت تحاصرني بكلماتك البلهاء تذكر أنني لا أراك أصلاً فكيف أرد عليك.

(2)

قال عني ما هو فيه وقلت عنه اذهب إلى آخر النفق فربما تجد من يشبهك، أما أنا أخاف على كلمتي ولا أخاف منك.

ومضة:

الكتابة أكثرُ المهن عزلة في العالم.