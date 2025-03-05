تعاني المجتمعات العربية من تعقيدات كثيرة تتعلق بقوانين الأحوال الشخصية، وربما يكون القانون التونسي الأكثر مرونة وعدالة. ويفترض أن الدول الإسلامية، غير العربية، لا تشكو من هذه المشاكل بنفس القدر.

تتبع الكويت رسميا المذهب المالكي، وتعترف للأقلية الشيعة بقانون أحوال شخصية، خاص بهم، وفق المذهب الجعفري.

في محاضرة قيمة للمحامي إبراهيم الكندي، ذكر أن قانون الأحوال الشخصية، رقم 41/1984، الذي صدر قبل أربعين عاما، هو الأكثر سوءا، ولم يراع زرع المحبة والوئام في الأسرة، وأن من وضعه كانوا، ثلاثة مستشارين عرب، دون غيرهم، تضمن عيوبا ومخالفات عدة، سواء للعدالة أو المنطق أو فقه مذهب الدولة الرسمي.

فالحضانة للأم، وتنتهي عند زواج البنت، والدخول بها، أو بلوغ الولد، هنا تتوقف النفقة تباعا، لكن القانون لم يوضح أين سيذهب الابن، إن تخلف والده مثلا عن رعايته، بعد أن أوقف النفقة؟ وهناك قضايا كثيرة في المحاكم تتعلق بهذه الجزئية، يتأخر البت فيها لغياب النص.

كما توجد مثالب في موضوع زواج المرأة، فالمذهب المالكي يعطي الحق للأب، في تزويج ابنته، لكن القانون الكويتي يعطي المرأة البالغة أو الثيّب، حق الموافقة أو الامتناع عن قبول الزواج، ولكن ماذا لو رفض الأب أو الولي، هنا تقوم الزوجة برفع «دعوى عظل» والبت فيها عادة يأخذ سنوات فلم لا يعدل القانون وتعطى المرأة الحق في التصرف بحياتها ومصيرها؟

كما أن في المذهب المالكي يتطلب الأمر ضرورة تحديد المهر في عقد الزواج، ويبطل بغيابه، لكن القانون لم يبين ما التبعات إن لم يتم ذكر المهر، واعتمد المذهب الحنفي، فلم يجر أو يصر على ذكر المهر في عقد الزواج، فما السبب؟

كما أن المهر، في المالكي يكون من حق الزوجة، بعد الوطء، أو الخلوة شرعية مع الدخول الحقيقي. لكن في المذهب الحنفي يستحق المهر بالدخول الحقيقي «أو» الخلوة الشرعية، والتي تعني مجرد ركوب المرأة مع الرجل في السيارة أو الذهاب لمطعم أو تسوق، هنا يحق لها كامل المهر، كما هو في «الحنفي» دون الدخول الحقيقي عليها، وهذا ما استغله البعض، وقضاياهم في المحاكم.

كما أن النفقة، في المالكي تستحق من تاريخ الدخول بالزوجة، لكن المطبق هو الحنفي حيث تستحق النفقة من تاريخ عقد الزواج، ولو بقيت الزوجة في بيت أهلها لسنتين، بعيدا عن زوجها!

كما أن للزوجة نفقة، لكن ان خرجت للوظيفة دون موافقة زوجها تسقط عنها، لكن الحنفي يقول ان النفقة تستمر، وإن لم يأذن لها زوجها، وهو المطبق حاليا.

وإذا وقع الطلاق فإن النفقة تستحق من تاريخ رفع المطلقة للدعوى، أما في الحنفي، فإن النفقة تستحق حتى ما قبل الدعوى بسنتين، وهو المطبق لدينا فقط دون أية دولة إسلامية أخرى.

كما أن مدة الحمل في المالكي أن ينسب الولد للزوج إن كانت الولادة بعد ستة اشهر، قمرية، أو بحد اقصى 365 يوما.

فإن توفي الزوج وأتت المرأة بعد 9 أشهر مثلا، وقال انها حامل ينسب الولد للزوج. ويحدث الشيء نفسه حتى لو كانت مطلقة.

الهدف من كل ذلك ليس نقد القانون، ولا من وضعوه، ولكن لنبين أن من الضروري توخي الحرص الشديد قبل إصدار أي قانون، ووضع مختلف الاحتمالات في الحسبان، لكي نخفف من معاناة المتقاضين من جهة، ونخفف، من جهة أخرى، الضغط الكبير على المحاكم. فقد بينت احصائية أن عدد القضايا الجديدة أمام محاكم الاسرة، خلال أول 6 أشهر من 2024 بلغ 6541 قضية، وهذا مؤشر خطير وغير مقبول.

أحمد الصراف