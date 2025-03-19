عثمان بن حمد أباالخيل

الزي الوطني ليس مجرد لباس تقليدي؛ إنه رمز عريق يعكس الهوية الوطنية والثقافية لبلادنا الغالية، تتأصل جذور هذا الزي في أعماق التاريخ حيث يعبر عن التراث الغني والقيم الراسخة التي تميز مجتمعا، الزّي السعودي يُعد من الإرث التاريخي والحضاري، وهو رمز فخر واعتزاز، الزي الوطني السعودي الرسمي هو اللباس الذي يعبر عن هوية المواطنين وتشكل ليتماشى مع الظروف البيئية والمناخية المختلفة.

في أبريل 2024 صدرت التعليمات بإلزام منسوبي الجهات الحكومية السعوديين المدنيين بارتداء الزي الوطني منذ دخولهم لمقرات عملهم حتى خروجهم، ما عدا الذين تقتضي طبيعة عملهم ارتداء «زي مهني». وفي خطوة سابقة للمحافظة على الهوية الوطنية، ألزمت الجامعات الحكومية طلابها بارتداء الزي السعودي وشدَّدت على أهمية التزام الطلاب بالزي الوطني أثناء الوجود داخل الحرم الجامعي في المحاضرات والقاعات الدراسية، أو خلال المراجعات لأيِّ إدارة أو قسم أو فرع في الجامعة.

إنفاذًا لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بضرورة الاهتمام بقيم التعليم وتعزيز انتماء الطلاب الوطني. حيث إن الزي الوطني جزء أصيل ضمن مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030، ضرورة الاهتمام بقيم التعليم وتعزيز انتماء الطلاب الوطني، ألزمت وزارة التعليم طلاب المدارس الثانوية الحكومية والأهلية بالتقيد بالزي الوطني (الثوب والغترة أو الشماغ) بالنسبة للسعوديين، والتقيد بارتداء الثوب بالنسبة لغير السعوديين، ويستثنى من ذلك طلاب المدارس الأجنبية.

وزارة التعليم: الزي الوطني سيكون جزءًا من البيئة التعليمية وهناك حملات تعريفية، وبرامج توعوية، تستهدف الطلاب وأولياء الأمور؛ لتعزيز فَهم أهمية تطبيق الزي الوطني السعودي أثناء اليوم الدراسي، ودوره في بناء الهوية الوطنية للأجيال القادمة. الهوية الوطنية هي مجموعة من الخصائص الاجتماعية والثقافية التي يتشاركها المواطنون والتي يمكن من خلالها التمييز بين المجموعات الأخرى ونحن كسعوديين نفتخر بلباسنا الوطني الثوب الشماغ والغترة.

الوطنية حب كل شبر من هذه الأرض الطيبة. نحن بحاجة إلى تعزيز الوطنية وغرسها في عقول وقلوب طلاب المدارس والزي الوطني له جزء كبير من غرس مفهوم الوطنية. الزي الوطني السعودي هوية وانتماء وفخر واعتزاز أنها الوطنية وحب الوطن الذي يفتخر به كل سعودي وسعودية. الإنسان السعودي لديه الشعور الصادق بحب الوطن والوفاء له وصدق الانتماء ويضم بين جنبيه قلباً مفعماً بالمشاعر الوطنية الصادقة. الإنسان السعودي يعشق الانتماء لوطنه والعمل على رفع شأنه عالياً وهذه حقيقية نفتخر بها.

معالي الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان يثمن توجيه ولي العهد بخصوص الزي الوطني للطلاب (عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس»: (باسمي ونيابة عن كافة منسوبي التعليم، نعتز ونُثمن توجيه سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بإلزام الطلبة بالزي الوطني السعودي في المدارس ويعظم هذا التوجيه الانتماء لثقافتنا، ويدعم أصالة موروثنا، ويرسخ لدى أجيالنا الهوية الوطنية التي اهتمت ‎رؤية السعودية 2030 بتعزيزها).