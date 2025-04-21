محمد الساعد



في عام 1970، اندلعت اشتباكات دامية بين تنظيمات فلسطينية علمانية، وبين الجيش والشارع الأردني، لقد كانت نتيجة لانتقال التنظيمات إلى الأردن وتحويله لحديقة خلفية ينفذون من خلاله عملياتهم العسكرية دون الأخذ في الحسبان المصالح الوطنية الأردنية.

إنه الخلاف الدائم بين التنظيمات والدول الوطنية، من يأخذ قرار الحرب والسلم، وهل يجب أن تسلم الدول مصير شعوبها بيد تنظيمات طائشة ومتحمسة لا تفهم آثار الحرب وتداعياتها، وهو ما شهده الشرق الأوسط في معظم الحروب التي نشأت بسبب قرارات خاطئة من شخصيات أو تنظيمات متسرعة وغير واقعية.

لم يكن إعلان السلطات الأردنية اكتشاف خلية إرهابية -خلال أبريل الجاري- تعمل بشكل سري منذ خمس سنوات (2021) حدثاً عاديّاً يمكن أن يمر دون أن يلفت الانتباه، فكأن هناك من أراد إعادة إنتاج أيلول الأسود، ولكن بوجه إسلاموي هذه المرة بدلاً من الوجه العلماني.

المخطط لم يكن الأول الذي تعلن الأردن اكتشافه أو إحباط عمليات إرهابية، لكنها تعيدنا بالذاكرة خمسين عاماً إلى الوراء، إلى أحداث «أيلول الأسود» التي وقعت بين 16 و27 سبتمبر 1970، واستمرت حتى 17 يوليو 1971.

الخلية التي كُشِفَ أنها تنتمي للتيار الإسلامي لم تهبط على الأردن ببراشوت، بل هي جزء من المكون الإسلاموي في الأردن، ومعظم المقبوض عليهم كوادر في تنظيمات متعددة، ونشطاء في المظاهرات والاحتجاجات التي اجتاحت الأردن بحجة الدفاع عن قرار 7 أكتوبر.

المجموعة اختارت أن تكون إرهابية لا مدنية، واستخدمت العمل السلمي غطاءً -كما أثبتت السلطات- لتهيئة الأجواء لأعمالها الإرهابية المستقبلية، وأسست لمناخ معادٍ ضد الدولة الأردنية، فضلاً عن استثمارها أحداث السابع من أكتوبر للتأجيج واتهام السلطات بالتقصير وإثارة الكراهية ضد الدولة ورموزها.

بالتأكيد أن التنظيم كان عنقوديّاً في عمله وتشكيلاته، وحظي- بلا شك- بدعم وتمويل عابر من الخارج، ولا أدل على ذلك من بيانات التأييد التي صدرت من التنظيم الأم، إضافة إلى تمكين من التنظيمات الحاضنة له داخليّاً. عمل التنظيم وطريقته تذكرنا أيضاً بالتنظيمات التكفيرية القطبية التي نشأت في مصر أواسط السبعينيات والتي انتهجت خطّاً تكفيريّاً ضد محيطها الاجتماعي واستبداله بإنشاء مجتمع ما يسمى الهجرة لداخل التنظيم.

المجموعة -كما ذكر البيان الأمني الأردني- بدأت نشاطها (2021) أي قبل أحداث السابع من أكتوبر بثلاثة أعوام؛ بمعنى أنها لم تكن ردة فعل كما يصور البعض، بل كانت فعلاً منظّماً ومقصوداً، وكأن هناك تنسيقاً استباقيّاً بين من قام بـ 7 أكتوبر وبينهم.

العملية هدفت لإثارة الاحتراب الداخلي وتنفيذ عمليات إجرامية تجر البلاد والعباد إلى مستنقع حرب أهلية وتحويل الأردن لدولة فاشلة.. أما لماذا صناعة دولة فاشلة؟ فلأن ذلك يمكن التنظيمات الإرهابية من العمل فوق الأرض من دون وجود سلطة مركزية قادرة على حماية مصالح الشعب الأردني أولاً، أو على الأقل وجود دولة ضعيفة تتحكم فيها التنظيمات الإرهابية.

الخلية الإرهابية شكّلت تنظيماً عصابيّاً، وطوّرت بنية عسكرية، وصنعت أسلحة ومتفجرات، وهرّبت طائرات درونز للاغتيالات، لقد كان عملاً متطوراً؛ يهدف لبناء صراع طويل وممتد.

ليس غريباً تبدل الأدوار بين اليساريين المتطرفين والإسلاميين المتطرفين، فكلاهما يتخادمان ويتبادلان الأدوار؛ بهدف تطويع الدول لصالح أجنداتهم أو فرض وصايتهم عليها، ولو قدر لنفس الإرهابي الذي قبض عليه قبل أيام أن يكون موجوداً في عام 1970، أيام حرب أيلول الأسود، لكان كادراً علمانيّاً يصرخ في المظاهرات باسم نايف حواتمة وجورج حبش، ويخبئ الأسلحة والمتفجرات لتنفيذ عمليات باسمهم، بينما يصرخ اليوم باسم سيد قطب وينفذ تعاليمه وينتهج منهجه، نعم اختلفت المرجعيات، لكن الأسلوب والأهداف واحدة.