عادل المرزوقي



وتسرد عبر جناحها قصة وطن حول النجاح، والإرادة، والتلاقي الإنساني، ما يجسد حكمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذي قال:

«مشاركة الإمارات اليوم في إكسبو أوساكا ليست مجرد حضور رمزي.. بل امتداد لرسالة تحملها إلى العالم جوهرها التعاون من أجل مستقبل أفضل.. نؤمن أن الحوار الحضاري والابتكار والعمل المشترك مفاتيح أساسية لبناء المستقبل».

ويشكّل سعف النخيل والعريش، رموز البيئة الصحراوية القديمة، ويعتبر محوراً بصرياً ومعنوياً للجناح، ليجسد نقطة الانطلاق نحو مفاهيم الاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، التي أصبحت اليوم جوهر رؤية الإمارات.