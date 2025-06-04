أحمد الشمراني



• ظننت أن الأهلي سيحظى بدعم خارج نطاق المألوف والسائد، بل اعتقدت بعد أن قدم لنا ولمشروعنا الرياضي منجزاً قارياً أن تثمين فعله الرائع سيكون صفقات من العيار الثقيل، لكن ما أراه اليوم أن الاهتمام ذاهب للهلال، والحجة تمثيل الوطن، ولا بأس في ذلك، لكن الأهلي أمامه في الموسم القادم استحقاقات قارية ومحلية لا تقل أهمية عن مشاركة الهلال، بل تتجاوزها عدداً، فلماذا هذا الصمت الذي يحاصر الأهلي؟

• لو قلبنا أوراق الأمس بأرقام اليوم سنجد الأهلي الأقل، ومع ذلك هزم ثروة الهلال والنصر والاتحاد وحقق بنصف دعم أحد الثلاثة بطولة هي الأكبر على مستوى القارة، فينبغي أن ندعم المنجز، وهو يستحق، أليس كذلك يا شركة الأهلي؟

• إلى الآن لم نعلم من سيبقى، ومن سيرحل، ومن على قائمة الاستقطاب، لكننا نعلم يقيناً أن إنجار الأهلي هو إنجاز يسجل لمشروعنا الرياضي الذي ترعاه الدولة.

• أرى تحركات في النصر والاتحاد وقبلها في الهلال كان يفترض كما يقول المنطق أن تكون للأهلي وفي الأهلي.

• نخبة آسيا لم تكن مجرد بطولة للأهلي فحسب، بل رد اعتبار لمن أخفقوا في النسخة الماضية، وتأكيد على أننا نملك مشروعاً كبيراً بطولة الأهلي أحد مخرجاته.

• كنت أتمنى أن تكون هناك إيضاحات من شركة الأهلي عن أمور كثيرة وكبيرة معنية ببطل آسيا لكي نعرف ماذا ينتظر الأهلي في قادم الأيام.

• الأهلي من أضعف أندية الصندوق على مستوى اللاعب المحلي، وهذا واضح لنا، فهل هو واضح لكم؟

• هدية الأهلي الثمينة لمشروعنا الرياضي يجب أن تُثمن دعماً ومساندة، فقادم الأهلي صعب جداً ومخيف ما لم يكن هناك دعم يوازي استحقاقات صعبة تنتظره.

• أخيراً.. أسوأ ما قد يصيب الإنسان أن يفقد شهيته في القول، في الضحك، في إظهار ردود الفعل، أسوأ ما قد يصيبه أن يموت حياً.