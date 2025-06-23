سهوب بغدادي

«الندبة» بالإنجليزية (Scar) هي منطقة الأنسجة الليفية تحل محل الجلد الطبيعي بعد إصابة ما وتنتج الندبة من عملية بيولوجية لإصلاح جروح في الجلد وأنسجة أخرى من الجسد كعملية طبيعية للالتئام.

إنّ الأغلبية العظمى من الأشخاص يمتلكون إما ندبة أو ندبات عديدة في مناطق مختلفة من أجسادهم، فبعضها من الصغر عند الإصابة بالجدري، وأخرى من المراهقة كحب الشباب، وبعضها من العمليات الجراحية -حمانا الله وإياكم- فتلك الندبات والآثار تدل على النمو والمرور بمراحل مختلفة من العمر، على غرار ذلك، هناك ندبات تدل على الإبداع! كالندبة التي على يد النحات وعازف العود والجيتار، بل إن هناك إصابات مزمنة في أجزاء من الجسم لدى بعض الرياضيين نتيجة الضغط المستمر والتمرين الدؤوب، فتلك ندبات جيدة في مفهومها وإن كانت مؤلمة في مراحل وسكنات تكوينها، كما إنّ هناك ندبات غير مرئية كالتي في القلوب فلا يبصرها الخلائق ونادرًا ما تطفو على السطح عند دفعها لبعض الدموع والانطواء وبعض ردود الأفعال الفضفاضة فيما يختص بالتكوين الإنساني، كلنا نمتلك ندبة أو اثنتين وقد تكون متنوعة ما بين المرئي منها وما لا يُرى بتاتًا، فعلينا أن نحمل ونحتويها بكل فخر، كندبة المدافع عن أرضه لأن خلف كل واحدة منها جرحاً وحكايا دفينة وتخطياً للعقبات ومواصلة على الدرب.

«الندبات التي لا تراها هي الأصعب في الشفاء».