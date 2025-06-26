بعيداً عن الجدل حول حقيقة الضرر الذي أصاب مفاعلات إيران النووية، بخاصّة مُنشأة فوردو الحصينة داخل الجبال، فإن مُقدّرات السُلطة في إيران أصابها ضررٌ كبيرٌ، ونالها هولٌ عظيم، ليس فقط في ثروتها النووية، واستثماراتها الممتدة لعقود في البرنامج النووي، ناهيك عن مقتل وفرة من نخبة علماء البرنامج النووي، وأيضاً قادة «الحرس الثوري» ورئيس الأركان محمد باقري الذي هو أصلاً من مؤسسة «الحرس الثوري».

بعيداً عن هذا، فإن الخسائر ما زالت قيد الدرس والفحص، حتى تكتمل معالم الصورة الكئيبة، ومن المُعتاد، في مثل هذه الأحوال، أن يحاول الخاسر إنكار خسارته، أو تلطيف واقع الخسارة العظيم، أو تعظيم ما يراه نصراً له.

لكن ومع أن «البروباغندا» الإيرانية لا يمكن الوثوق بها، فإن إسرائيل أيضاً نالت نصيبها من الخسارة الكبيرة، وإن كانت خسارتها بصورة مختلفة عن خسارة إيران، خسارة معنوية رمزية في المقام الأول، وهل أمن إسرائيل إلا جملة من الرمزيات والمعنويات، مُغلّفة بغلافٍ من الحديد العسكري، والاستخبارات المذهلة الخادمة للشأن العسكري.

على ذكر الحديد، فإن «البروباغندا» الإسرائيلية كانت دوماً تُفاخر بقُبّتها الحديدية، وسهامها في منظومة الدفاع الجوّي «حيتس» التي تعني السهم في العبرية، وأن لديها، أي إسرائيل، المناعة والحصانة ضد صواريخ إيران ومسيّراتها، ووكلاء إيران، بخاصّة «حزب الله»، إلا أن الذي تابعناه، والعالم كلّه، هو وقوع عشرات الصواريخ الإيرانية المتنوعة على تل أبيب وحيفا وبئر السبع، وغيرها من المواقع والمدن الإسرائيلية.

صحيحٌ أن غالب المُسيّرات قد أحبطتها الدفاعات الإسرائيلية، كما أن جُلّ الصواريخ الإيرانية كُسرت شوكتها بالسهام الجويّة الإسرائيلية، لكن أمن إسرائيل منذ لحظة قيامها قائم على: صفر استهداف لإسرائيل، ولدى اللاشعور الإسرائيلي حساسية عالية تجاه البقاء ومنع القتل أو التخويف به، للإنسان الإسرائيلي واليهودي من خلفه.

كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، والزعيم التاريخي السياسي لدولة إسرائيل بن غوريون في مذكراته في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 1950: «قبل قيام الدولة، عِشتُ أعواماً كثيرة مصحوباً بكابوس احتمال إبادتنا... وأصبح الخطر في الواقع أكثر حِدّة بإنشاء الدولة وبانتصارنا العسكري».

هذا الشعور هو حجر الزاوية في العقيدة الأمنية لدولة إسرائيل، وهي التي تمّ خدشها بجملة الصواريخ والمُسيّرات الإيرانية التي أصابت المدنيين الإسرائيليين طيلة 12 يوماً، وعليه فإن القوةّ الإسرائيلية تبيّن أن لها حدوداً وليست مطلقة أو Absolute Power.

وعليه، ومع إدراك الوعي الإسرائيلي العام، على وقع حرب الـ12 يوماً هذه الحقائق، هل يؤوب إلى شيء من الواقعية، وإنهاء جولات الحروب هذه، بخاصة أنك لا تدري - أعني الإسرائيلي - في المستقبل، أي قُدرات سيحوزها عدوك، إيران أو غيرها.

إذن، هي الواقعية، التي تعني: حلّ الدولتين.