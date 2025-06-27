محمد خالد الأزعر



خلال تفقده موقع سقوط صاروخ إيراني في محلة بات يام جنوبي تل أبيب، أشار بنيامين نتانياهو إلى أن إيران لو امتلكت 20 ألف صاروخ كالتي قصفت هذه المحلة، لشكلت تهديداً وجوديا لنا؛.

نقصد بهذه القائمة الافتراضية، المفتوحة والقابلة للتمدد، الحقائق المنظورة المتعينة أو المستجدات المحتملة، التي طالما جادل المسؤولون الإسرائيليون بأن مجرد إطلالها أو انبعاثها داخل دولتهم أو من حولها ينذرهم بخطر الفناء والاندثار في أجل أو آخر.

إلى ذلك كله، من قال إن حديث التهديدات الوجودية الإسرائيلي لا يعزز معرفة الآخرين بنقاط ضعف هذه الدولة، وربما يسوقهم سوقاً إما إلى إتيانها وغشيانها من هذه النقاط، وإما إلى التحسب والفطنة تجاه سلوكياتها وسياساتها غير السوية تجاههم، المبنية على هذا الحديث المستفز.